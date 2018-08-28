Титов: Молдова может стать мостом между Россией и ЕС

В пресс-центре Sputnik проходит видео-мост, анонсирующий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), который состоится в Кишиневе 20-22 сентября.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российская сторона хотела бы видеть политическую стабильность в Молдове.

"Мы хотим услышать от Молдовы четкий мессадж, что российский бизнес здесь "welcome", что все его приветствуют. Будут защищать его интересы, его собственность и всячески помогать его развитию. Вот это мы хотим услышать", — сказал Титов.

Преимущества Молдовы с точки зрения рентабельности инвестиций, по мнению Титова, это — "низкие издержки, комфортная налоговая система, хорошее соотношение по таможенно-тарифной нагрузке".

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"Молдова может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с ЕС", — считает Титов.

Титов повторил, что для российского бизнеса очень важно, чтобы в Молдове была политическая стабильность.

"Мы не можем бросаться своими инвестициями там, где сегодня нас любят, завтра не любят, где возникают политические барьеры. Поэтому мы хотим услышать четкий сигнал от молдавского государства, что здесь будут защищать наши инвестиции, нашу собственность", — заключил Титов.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.