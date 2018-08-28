Назаров: Россия может инвестировать в Молдову гораздо больше, чем сейчас

В пресс-центре Sputnik проходит видео-мост с участием экспертов из Кишинева и Москвы, анонсирующий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), который состоится в молдавской столице 20-22 сентября.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Россия может инвестировать в Молдову гораздо больше, чем сейчас, заявил во вторник в Кишиневе сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"После того, как президентом Молдовы стал Игорь Додон, мы проанализировали потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и поняли, что, хоть Россия и находится в первой десятке инвесторов Молдовы, все-таки наше взаимодействие может быть гораздо эффективнее", — отметил Назаров.

По его словам, Молдова находится в уникальном географическом, геополитическом и геоэкономическом положении, имея связи с ЕС и став с недавнего времени наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: Молдове и России нужна перезагрузка экономических отношений

"Российский инвестор готов воспользоваться этими связями и, расширяя сотрудничество с Молдовой, продвигаться также и на экономический рынок Европы", — подчеркнул Назаров.

Он добавил, что сейчас идет планомерная подготовка к молдавско-российскому экономическому форуму, который может стать ежегодным мероприятием. Более того, он заявил, что в следующем году МРЭФ состоится в Москве, чтобы дать возможность большему количеству экономических агентов из РФ присутствовать на нем.

"Сейчас же, как ожидается, участниками форума станет немало молдавских предпринимателей и около 200 российских. Будет проведено более 10 деловых мероприятий, восемь рабочих секций и заседание под названием "Молдова зовет", где мы подведем итоги встреч. Есть проекты ряда соглашений, то есть, форум станет не только площадкой для дискуссий, но и местом принятия конкретных решений", — заметил Назаров.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.