Титов объяснил, чем привлекательна Молдова для российского бизнеса

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Молдова может стать базовой производственной площадкой российских компаний для выхода на европейский рынок, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов.

"Интерес проявляют предприятия различных отраслей, и мы видим, что потенциал здесь очень большой, в том числе в таких сложных отраслях, как машиностроение", — сказал он в ходе видеомоста Кишинев — Москва, анонсирующего молдавско-российский экономический форум.

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"Эмблемой форума является гроздь винограда, и мы не можем не сказать и об этом потенциале, который нам по силам вместе восстанавливать", — добавил Титов.

По его мнению, необходимо решать вопросы межгосударственных отношений.

"Мы должны увеличивать объемы поставок вина из Молдовы в Россию. В то же время наши предприниматели могли бы осваивать площадки в Молдове для производства продукции для выхода на рынок Европы. У нас уже есть бренды, которые готовы осваивать рынки ЕС, виноделие высокого качества в России быстро развивается", — отметил Титов.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.