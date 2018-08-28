Молдова и Россия – стомиллионные контракты как естественное явление

По словам специалистов, Россия готова инвестировать в туризм, промышленность и строительство в Молдове.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Россия готова инвестировать в ряд направлений молдавского бизнеса, заявил во вторник в Кишиневе в рамках видеомоста Кишинев-Москва в пресс-центре Sputnik Молдова сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"Речь идет, в том числе, и о гастрономическом туризме. Он активно развивается и в России — с этой целью часто ездят в Крым, в Сочи. Если, например, часть туристов, посещающая Крым, направится в Молдову, для этой сферы вашей страны такой спрос даст хороший результат", — отметил Назаров.

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По его словам, российские инвесторы также заинтересованы в сотрудничестве с молдавскими коллегами на рынке строительства, промышленности, энергетики и т.д.

"В одном из этих направлений уже сейчас готовится контракт на 100 миллионов долларов. Другие подробности пока раскрыть не могу", — сказал Назаров.

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.