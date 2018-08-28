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Президент Игорь Додон

Как раскрыть потенциал Молдовы - мнение президента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (16)
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По словам главы государства Игоря Додона, задача его команды - довести уровень прямых иностранных инвестиций до миллиарда долларов в экономику нашей страны.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Молдове нужно сделать все возможное, чтобы вырос экспорт и существенно  увеличился уровень прямых иностранных инвестиций, считает президент Молдовы Игорь Додон.

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"У нас было в прошлом году всего несколько десятков миллионов прямых иностранных инвестиций. Это очень мало. Самый большой объем был зафиксирован в 2008 году — более 850 миллионов долларов, а дальше было на уровне нескольких сотен. Это очень мало. Если мы хотим обеспечить и сделать базу устойчивого развития, надо привлекать в год, как минимум, миллиард долларов", — заявил Додон в рамках видеомоста в пресс-центре Sputnik, анонсирующего МРЭФ 2018.

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
Додон: Молдове и России нужна перезагрузка экономических отношений

По словам президента, задача его команды — довести уровень прямых иностранных инвестиций до миллиарда долларов в экономику Республики Молдова.

"Это даст существенный рост и по ВВП, и по количеству рабочих мест. Как это можно сделать? За счет каких инвесторов? Конечно, мы готовы привлекать всех инвесторов и с Запада, и с Востока. Но считаю, что очень привлекательными являются инвестиции именно из РФ. При правильном подходе мы можем обеспечивать в год около 450 миллионов прямых иностранных инвестиций из России", — пояснил глава государства.

Он также раскрыл детали того, что для этого необходимо сделать.

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"Первое — надо заинтересовать и привлечь, показать потенциал, для этого мы и организуем такие мероприятия, как экономический форум. Первый этап — это знакомство, которое произойдет буквально через три недели на форуме, второй этап — это экономические отношения и таможенные пошлины. Это и многое другое мы будем обсуждать с руководством РФ в ближайшие месяцы. Надеюсь, в ближайшие недели состоится моя встреча с Дмитрием Козаком в Кишиневе или в Москве. В конце октября запланирован мой официальный визит в Москву, где мы обсудим все, что касается таможенных пошлин и экономических отношений", — отметил Додон.

Что касается политических рисков, то все зависит от того, что произойдет в начале следующего года.

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© Sputnik / Sergey Anashkevich
Чем привлекательна Молдова для российского бизнеса

"Позиция президента ясна. Буду делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в Молдову, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно, также как любой другой иностранный бизнес. Для этого нужно, чтобы и правительство работало в этом ключе. Будем добиваться этих результатов. Наша задача на данном этапе — показать потенциал: экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, что отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин. Вторая задача, чтобы привлечь инвесторов, — нужно создать нормальные межгосударственные условия. Чтобы соглашения, подписанные Россией и Молдовой, работали. Сейчас есть некоторые проблемы, в основном, на уровне таможенных пошлин. Нужно на уровне руководства Республики Молдова и Российской Федерации добиться снятия таможенных пошлин и ограничений на наши товары для российского рынка. И, если есть какие-то ограничения для российских товаров, то надо добиваться их отмены в свою очередь. Думаю, это реально, учитывая, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Считаю, что в ближайшее время мы добьемся существенных результатов в этом направлении", — пояснил президент Молдовы.

Также важна, по его мнению, минимизация политических рисков.

"Пока мы политические риски не минимизируем, прорыва у нас не будет. Это надо признать", — заключил Додон.

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (16)

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Теги:
Президент Игорь Додон
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