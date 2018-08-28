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Борис Титов

Молдова могла бы стать "винным мостом" между рынками России и Европы

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (16)
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Производство вина под российскими брендами в РМ может решить проблемы молдавской винодельческой отрасли, считают предприниматели из РФ.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Отставание в области технологий серьезно затрудняет развитие винодельческой отрасли в Молдове, и российские инвестиции могут помочь в решении этой проблемы. Об этом заявил глава Совета Российского союза виноградарей и виноделов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

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"В последние годы мы видим, что во всем мире продолжается развитие виноделия, в эту отрасль идут инвестиции, постоянно растет качество производства — прежде всего, мы говорим о внедрении новых, высоких технологий, — сказал Титов в рамках видеомоста Кишинев — Москва, посвященного подготовке к молдо-российскому экономическому форуму (МРЭФ).

Титов отметил, что винодельческая отрасль Молдовы не отличалась в последние годы высоким уровнем инвестиций, и сейчас Молдову опережают многие страны, в том числе и Россия, где в виноделие идут очень серьезные инвестиции и строятся винодельни мирового уровня.

"При этом нам очень выгодно развивать отношения с Молдовой, — подчеркнул предприниматель. — Российский рынок очень большой, производство дорогих высококачественных вин не может удовлетворить все его потребности". 

"К cожалению, сейчас в Россию импортируется много дешевого низкосортного вина, иногда из стран, которые не отличаются давними традициями виноделия, — сказал Титов. — И я считаю, что на этом рынке Молдова могла бы успешно конкурировать. Мы знаем качество молдавского вина, мы знаем, что оно полностью соответствует всем основным требованиям рынка по всем показателям".

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Предприниматель высказался за то, чтобы молдавское вино без ограничения поступало на российский рынок, тем более, что виноматериалы из Молдовы традиционно являлись базовым сырьем для большого количества заводов в России, которые производят игристые вина.

"Освоение новых виноградников идет, но не такими темпами, чтобы в ближайшие 10 лет мы могли говорить о полном замещении", — заметил Титов.

В Молдове мало дорогих и серьезных брендов, которые были бы известны за пределами страны, и в этом контексте сотрудничество с Россией открывает большие возможности для молдавского виноделия, считает предприниматель.

"Наши виноделы могли бы на основе лучшего винограда в Молдове производить вино, но уже под своими брендами. Тогда создается уникальная ситуация: с одной стороны, вина пойдут на рынок России под знакомыми потребителю российскими брендами, а с другой — эти вина позволят расширить присутствие российских брендов на европейском рынке", — сказал он.

Титов отметил, что в России виноделы активно готовятся к молдо-российскому экономическому форуму, и "секция, посвященная виноделию, будет заполнена". 

Титова поддержал и президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

Александр КАЛИНИН
© Sputnik / Владимир Трефилов
Александр КАЛИНИН

Он отметил, что очень многие российские бизнесмены знают Молдову и "рассматривают ее как плацдарм, с которого можно, вложив капиталы, экспортировать продукцию, к примеру, в ЕС".

"В ЕАЭС проживает порядка 180 миллионов человек, а в Европе — 350 миллионов. И, чем возить товары, к примеру, по железной дороге, оплачивая затраты, любой бизнесмен прикидывает, почему бы не перенести капиталы и не перерабатывать сельхозпродукцию непосредственно в Молдове", — отметил он.

По его мнению, если республике удастся решить вопрос с признанием сертификации продукции в ЕС, то российские сельхозпереработчики задумаются, почему бы не выйти на такой рынок как 350 миллионов человек. Тем более, что это соответствует логике бизнеса.

Калинин напомнил, что уже есть успешные вложения в производственный сектор Молдовы.

"К примеру, один из наших членов уже открыл завод по композитным материалам и смесям в Республике Молдова. Это тоже говорит о том, что политика промышленных зон, пониженных налогов и налоговых преференций приносит реальные плоды, и почему бы этим не поделиться", — сказал Калинин.

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (16)

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Теги:
МРЭФ, виноделие, видеомост, инвестиции, Борис Титов
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