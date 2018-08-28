Молдова могла бы стать "винным мостом" между рынками России и Европы

Производство вина под российскими брендами в РМ может решить проблемы молдавской винодельческой отрасли, считают предприниматели из РФ.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Отставание в области технологий серьезно затрудняет развитие винодельческой отрасли в Молдове, и российские инвестиции могут помочь в решении этой проблемы. Об этом заявил глава Совета Российского союза виноградарей и виноделов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Молдова и Россия – стомиллионные контракты как естественное явление

"В последние годы мы видим, что во всем мире продолжается развитие виноделия, в эту отрасль идут инвестиции, постоянно растет качество производства — прежде всего, мы говорим о внедрении новых, высоких технологий, — сказал Титов в рамках видеомоста Кишинев — Москва, посвященного подготовке к молдо-российскому экономическому форуму (МРЭФ).

Титов отметил, что винодельческая отрасль Молдовы не отличалась в последние годы высоким уровнем инвестиций, и сейчас Молдову опережают многие страны, в том числе и Россия, где в виноделие идут очень серьезные инвестиции и строятся винодельни мирового уровня.

"При этом нам очень выгодно развивать отношения с Молдовой, — подчеркнул предприниматель. — Российский рынок очень большой, производство дорогих высококачественных вин не может удовлетворить все его потребности".

"К cожалению, сейчас в Россию импортируется много дешевого низкосортного вина, иногда из стран, которые не отличаются давними традициями виноделия, — сказал Титов. — И я считаю, что на этом рынке Молдова могла бы успешно конкурировать. Мы знаем качество молдавского вина, мы знаем, что оно полностью соответствует всем основным требованиям рынка по всем показателям".

© Sputnik / Miroslav Rotari Назаров: Россия может инвестировать в Молдову гораздо больше, чем сейчас

Предприниматель высказался за то, чтобы молдавское вино без ограничения поступало на российский рынок, тем более, что виноматериалы из Молдовы традиционно являлись базовым сырьем для большого количества заводов в России, которые производят игристые вина.

"Освоение новых виноградников идет, но не такими темпами, чтобы в ближайшие 10 лет мы могли говорить о полном замещении", — заметил Титов.

В Молдове мало дорогих и серьезных брендов, которые были бы известны за пределами страны, и в этом контексте сотрудничество с Россией открывает большие возможности для молдавского виноделия, считает предприниматель.

"Наши виноделы могли бы на основе лучшего винограда в Молдове производить вино, но уже под своими брендами. Тогда создается уникальная ситуация: с одной стороны, вина пойдут на рынок России под знакомыми потребителю российскими брендами, а с другой — эти вина позволят расширить присутствие российских брендов на европейском рынке", — сказал он.

Титов отметил, что в России виноделы активно готовятся к молдо-российскому экономическому форуму, и "секция, посвященная виноделию, будет заполнена".

Титова поддержал и президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

© Sputnik / Владимир Трефилов Александр КАЛИНИН

Он отметил, что очень многие российские бизнесмены знают Молдову и "рассматривают ее как плацдарм, с которого можно, вложив капиталы, экспортировать продукцию, к примеру, в ЕС".

"В ЕАЭС проживает порядка 180 миллионов человек, а в Европе — 350 миллионов. И, чем возить товары, к примеру, по железной дороге, оплачивая затраты, любой бизнесмен прикидывает, почему бы не перенести капиталы и не перерабатывать сельхозпродукцию непосредственно в Молдове", — отметил он.

По его мнению, если республике удастся решить вопрос с признанием сертификации продукции в ЕС, то российские сельхозпереработчики задумаются, почему бы не выйти на такой рынок как 350 миллионов человек. Тем более, что это соответствует логике бизнеса.

Калинин напомнил, что уже есть успешные вложения в производственный сектор Молдовы.

"К примеру, один из наших членов уже открыл завод по композитным материалам и смесям в Республике Молдова. Это тоже говорит о том, что политика промышленных зон, пониженных налогов и налоговых преференций приносит реальные плоды, и почему бы этим не поделиться", — сказал Калинин.

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.