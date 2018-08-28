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За что любят Молдову туристы из России: как привлечь гостей в республику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (16)
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Российские предприниматели считают, что вопрос привлечения туристов в Молдову надо рассматривать с точки зрения бизнеса, а президент республики уверен: очень важно также минимизировать политические риски.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Молдавский туризм нужно рассматривать с точки зрения бизнеса, заявил президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин во вторник в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках видеомоста Кишинев — Москва, анонсирующего молдавско-российский экономический форум.

Александр КАЛИНИН
© Sputnik / Владимир Трефилов
Александр КАЛИНИН

Как привлечь туристов в Молдову?

Калинин обратил внимание на то, что было бы очень правильным в рамках молдавско-российского экономического форума представить секцию по туризму. По его словам, сегодня по числу туристов бьет рекорды Турция, принимая российских граждан прежде всего.

"Молдова традиционно славится своей культурой, городами, гастрономическим туризмом, доброжелательностью. У нас общий язык. Если выстроить грамотно логистические подходы — это прежде всего гостиницы, которые готовы принять россиян через российских и молдавских туроператоров, доступные авиабилеты по плоским, динамическим тарифам как угодно, но, если это выгодно. Многие россияне летают же в Прагу на два-три дня, почему бы не летать на эти пару дней в Кишинев?", — отметил Калинин.

Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он добавил, что Молдова привлекательная страна с точки зрения туризма.

"У всех, как говорится, разные вкусы — кто-то любит пиво, кто-то вино, а кухня и там, и там великолепна. А дружелюбие и гостеприимство молдавского народа известны россиянам с детства", — сказал президент общероссийской общественной организации "Опора России".

По его словам, на туризм надо смотреть и с точки зрения бизнеса — как выстроить правильно логистику, как подключить туроператоров, чтобы они вложились в этот рынок.

"Безусловно, россияне поедут. Почему нет? Ведь лететь всего три часа и вот он, Кишинев, а здесь уже — другой климат и другая кухня", — сказал Калинин.

Отношения Молдовы и России налаживаются

Калинин отметил весомый вклад президента Молдовы Игоря Додона в развитие товарооборота между двумя странами.

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"Тенденция сегодня изменилось. После падения взаимного товарооборота в 2014-2016 годах, в 2017 году он вырос, увеличивается в 2018 году. Конечно, все инвесторы, которые приедут с нами на экономический форум, хотят поговорить с президентом Молдовы, чтобы были даны гарантии, что российский бизнес в Молдове ждут… В целом мы ждем этого визита, готовимся и привезем вам интересных партнеров и найдем в Молдове друзей и бизнес-партнеров", — добавил он.

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Что говорит президент Молдовы?

Молдавский лидер отметил, что понимает представителей российского крупного и малого бизнеса, которые говорят о готовности приехать в Молдову, о том, что видит потенциал в республике и не только в сельском хозяйстве, но и в производственном секторе, машиностроительном бизнесе, туризме.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон

"В прошлом году Молдова привлекла несколько сотен тысяч туристов. Для сравнения: Армения и Грузия из России каждый год принимают по два-три миллиона. Что такое миллион туристов из России в Молдову, мы все прекрасно понимаем. Это развивает очень много других направлений бизнеса — это и инфраструктура, и гостиницы, и многое-многое другое, это создает множество рабочих мест", — сказал Додон.

Однако, как отметил президент Молдовы, туристический аспект не был до конца проработан.

"Почему? Потому что есть политические риски, потому что граждане России смотрят телевизор и считают, что есть определенные риски. Пока мы не минимизируем политические риски, конечно, прорыва у нас не будет", — пояснил молдавский лидер.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (16)

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Теги:
привлечение туристов, Молдавско-российский экономический форум 2018, туризм, бизнес, туристы, Опора России, Александр Калинин, Игорь Додон, Молдова, Россия
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