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Коротко о главном: как Молдова готовится к возвращению на рынок России

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (18)
19620

Молдавско-российский экономический форум станет первым шагом в перезагрузке торговых отношений Кишинева и Москвы.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Подготовка к первому молдавско-российскому экономическому форуму (МРЭФ), который пройдет в Кишиневе 20-22 сентября, идет полных ходом, об этом говорили спикеры видеомоста Москва-Кишинев в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Борис Титов. Архивное фото
© Sputnik / Александр Полегенько
Титов: Молдова может стать мостом между Россией и ЕС

Ожидается, что участниками форума будет немало молдавских предпринимателей и около 200 российских. Проведут более 10 деловых мероприятий, восемь рабочих секций и заседание под названием "Молдова зовет", где подведут итоги встреч. Форум, как обещают организаторы, станет не только площадкой для дискуссий, но и местом принятия конкретных решений.

Эксперты считают, что проведение этого мероприятия станет мощным толчком для развития деловых отношений между двумя странами.

Возможности сотрудничества российских и молдавских компаний, инвестиции в экономику республики, проблемы в двусторонних отношениях и пути их решения, а также важность проведения МРЭФ-2018 обсудили участники видеомоста Москва-Кишинев в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

О торговле и стабильности

Российская сторона хотела бы видеть политическую стабильность в Молдове. Такое заявление озвучили спикеры из Москвы.

"Мы хотим услышать от Молдовы четкий мессадж, что российский бизнес здесь "welcome" — его приветствуют, будут защищать его интересы и собственность, а также всячески помогать его развитию. Вот это мы хотим услышать", — сказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По мнению Титова, "Молдова может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с ЕС".

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что будет делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в республику, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно.

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"Наша задача на данном этапе — показать потенциал — экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин", — сказал Додон.

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
Додон: Молдове и России нужна перезагрузка экономических отношений

Для этого, как подчеркнул президент республики, и запланирован этот экономический форум.

О пошлинах и политических рисках

По словам молдавского лидера, чтобы привлечь инвесторов, нужно создать нормальные межгосударственные условия, то есть, чтобы соглашения, подписанные Россией и Молдовой, работали.

"Сейчас есть некоторые проблемы, в основном, в рамках таможенных пошлин. Нужно на уровне руководства Республики Молдова и Российской Федерации добиться снятия таможенных пошлин и ограничений на наши товары для российского рынка. И, если есть какие-то ограничения для российских товаров, то необходимо тоже добиваться их отмены. Думаю, это реально, учитывая, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС", — пояснил президент Молдовы.

Виноград
© Sputnik / Sergey Anashkevich
Чем привлекательна Молдова для российского бизнеса

Он считает, что можно добиться существенных результатов в этом направлении в ближайшее время.

Также важна, по его мнению, минимизация политических рисков. "Пока мы политические риски не минимизируем, прорыва у нас не будет. Это надо признать", — заключил Додон.

О виноделии

Титов считает, что отставание в области технологий серьезно затрудняет развитие винодельческой отрасли в Молдове, и российские инвестиции могут помочь в решении и этой проблемы.

"К сожалению, сейчас в Россию импортируется много дешевого низкосортного вина, иногда из стран, которые не отличаются давними традициями виноделия, — сказал Титов. — И я считаю, что на этом рынке Молдова могла бы успешно конкурировать. Мы знаем качество молдавского вина, мы знаем, что оно полностью соответствует основным требованиям рынка по всем показателям".

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Предприниматель высказался за то, чтобы молдавское вино без ограничения поступало на российский рынок, тем более, что виноматериалы из Молдовы традиционно являлись базовым сырьем для большого количества заводов в России, которые производят игристые вина.

О привлекательности для бизнеса

Участники видеомоста сошлись во мнении, что Молдова может стать базовой производственной площадкой российских компаний для выхода на европейский рынок. Российские спикеры отметили, предприниматели из России видят в Молдове очень большой потенциал. Все стороны высказались за то, что необходимо решать вопросы межгосударственных отношений.

Президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин отметил, что очень многие российские бизнесмены знают Молдову и "рассматривают ее как плацдарм, с которого можно, вложив капиталы, экспортировать продукцию, к примеру, в ЕС" или другие страны. Он напомнил, что уже есть успешные вложения в производственный сектор Молдовы. Это, по его мнению, говорит о том, что политика промышленных зон, пониженных налогов и налоговых преференций приносит реальные плоды. А почему бы этим не поделиться?".

Об инвестициях

Сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров отметил, что РФ готова инвестировать в ряд направлений молдавского бизнеса.

По его словам, российские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с молдавскими коллегами на рынке строительства, промышленности, энергетики и т.д. "В одном из этих направлений уже сейчас готовится контракт на 100 миллионов долларов. Другие подробности пока раскрыть не могу", — сказал Назаров.

Президент Молдовы отметил, что задача его команды — довести уровень прямых иностранных инвестиций до миллиарда долларов в экономику Республики Молдова.

"Это даст существенный рост и по ВВП, и по количеству рабочих мест. Как это можно сделать? Конечно, мы готовы привлекать всех инвесторов и с Запада, и с Востока. Но считаю, что очень привлекательными являются инвестиции именно из РФ. При правильном подходе мы можем обеспечивать в год около 450 миллионов прямых иностранных инвестиций из России", — пояснил Додон.

Борис Титов
© Sputnik / Владимир Трефилов
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МРЭФ может стать ежегодным мероприятием

Как отметил сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сейчас идет планомерная подготовка к молдавско-российскому экономическому форуму, который может стать ежегодным мероприятием.

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Назаров заявил, что в следующем году МРЭФ состоится в Москве, чтобы дать возможность большему количеству экономических агентов из России присутствовать на нем.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (18)

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Теги:
Молдавско-российский экономический форум 2018, торговля, инвестиции, сотрудничество, Борис Титов, Андрей Назаров, Александр Калинин, Игорь Додон, Молдова, Россия
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