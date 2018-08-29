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Яблоки

Из-за проблем с документами грузовики с молдавскими фруктами застряли на границе

© Sputnik / Евгений Панасенко
Экономика
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В Россию не пропустили десятки грузовиков с фруктами.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Десятки грузовиков с фруктами, в основном яблоками из Республики Молдова, предназначенными для российского рынка, были остановлены российскими таможенниками, передают российские СМИ.

Сообщается, что производители, указанные в сопроводительных документах, не фигурируют в списке компаний, которые могут экспортировать в Россию. Поэтому машины с фруктами оказались заблокированы на таможне.

Яблоки
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Источники из среды экспортеров говорят, что аналогичная ситуация наблюдается и на других пограничных пунктах России, там также стоят грузовики, перевозящие яблоки и другие фрукты из Молдовы.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георгий Габерь, объяснил, РФ не ставит никаких препятствий экспортерам из Молдовы, а требует лишь правильного оформления документов. 

"Весь товар, который сопровождается правильно оформленными документами, пропускают в Россию без проблем… Дело в том, что документы составлены неправильно. Это было их (Россельхознадзора — прим. ред.) требованием уже в 2016 году, а в 2017 году оно было внедрено, чтобы в документах, сопровождающих товары, указывался не только экспортер, но и производитель. Такое требование соблюдается во всем мире, потому что это единственный способ установить прослеживаемость продукта", — заявил чиновник.

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По словам Габерь, год назад Агентство запросило у производителей, которые хотят экспортировать на российский рынок, информацию о садах, продукции и примерном количестве фруктов, которые планируется экспортировать.

Габерь сообщил, что ANSA проведет в начале этой недели встречу со всеми экспортерами по всем этим вопросам.

Около 90% молдавских яблок экспортируется в Россию, и в этом году ожидается рекордный урожай — более 500 000 тонн.

В этих условиях любые проблемы с экспортом в Россию могут иметь серьезные последствия для молдавских фермеров, так как на других рынках условиях намного жестче.

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Теги:
яблоки, фрукты, Молдова, Россия
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