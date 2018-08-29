Урожай-2018: Молдова бьет рекорды – этого в стране не видели уже 10 лет

Молдавские садоводы рассказали о своих прогнозах урожая на этот год - такого не было давно: куда аграрии собираются сбыть фрукты, если в ЕС будет изобилие?

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Согласно прогнозам Ассоциации "Moldova Fruct", в этом году молдавские производители соберут самый большой урожай яблок за последние десять лет.

"В этом году в Молдове соберут свыше 505 тысяч тонн яблок. Говорим о самом большом урожае за последние десять лет", — заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Юрие Фалэ.

По данным, представленным в рамках конференции PrognosFruit, хороший урожай яблок в этом году прогнозируется и в странах Европейского союза — свыше 12 миллионов тонн, что на 12% превышает показатели последних трех лет. В России соберут на 200 тысяч тонн больше яблок, а в Румынии и на Украине — на 100 тысяч тонн больше в каждом случае. В Китае же урожай будет на 28% меньше.

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"Урожай яблок в Молдове будет качественным, за исключением некоторых регионов на севере страны, которые пострадали от града. Если мы говорим о ценах, то на рыночную ситуацию влияют несколько региональных факторов: если в прошлом году мы экспортировали более 10 тысяч тонн сливы в Евросоюз, который пострадал от заморозков, то в этом году у них изобилие фруктов", — сказал Фалэ.

Если говорить о российском рынке, как отметил эксперт, то РФ переживает некоторые экономические феномены — в результате санкций рубль девальвируется, а покупательская способность падает. По его словам, плюс ко всему рост урожая в России замедляет ритмы экспорта в эту страну.

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Фалэ отметил, что члены ассоциации намерены складировать урожай фруктов в холодильниках и продавать тогда, когда повысятся цены.