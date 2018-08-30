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Курс валют

В Нацбанке Молдовы рассказали, что произойдет с курсом валют в начале осени

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: что происходит с долларом и евро?

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на оставшиеся выходные и начало сентября. По информации, размещенной на сайте регулятора, на праздники и в входные, то есть вплоть до 2 сентября включительно, евро стоит 19,3644 лея, а доллар торгуется по 16,7099 лея. Украинскую гривну можно купить по 0,5997 лея, российский рубль — 0,247 лея, а румынский лей — 4,175 в молдавской валюте.

Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Сентябрь молдавская национальная валюта начнет с незначительного укрепления по отношению ко всем игрокам. Так, "европеец" проиграет в понедельник, 3 сентября, три бана и установится на отметке в 19,3322 лея. "Американец" уступит один бан и будет торговаться по 16,692 лея.

В проигрыше останутся украинская гривна, которую можно будет купить за 0,5992 лея, румынский лей — по 4,1679 в пересчете на нацвалюту Молдовы, а российский рубль — по 0,2464 лея.

Что происходит на валютном рынке Молдовы?

По данным Минэкономики, молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к иностранным тяжеловесам. Так, с начала 2018 года национальная валюта подорожала на 1,5% к доллару в номинальном выражении (с 17,1 лея за доллар на начало этого года до 16,84 лея на конец июня), а по отношению к евро молдавский лей укрепился на 4,3%.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Основные факторы, которые определили такую динамику, как отметили специалисты ведомства, заключаются в массивных поступлениях иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций.

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Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках и денежную политику Нацбанка Молдовы.

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