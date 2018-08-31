Официальная статистика: больше всего денежных переводов поступило в Молдову из России

Россия остается лидером по объему денежных переводов в Молдову через банки.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема). Это самый большой показатель среди других стран, сообщает пресс-служба Национального банка Молдовы (НБМ).

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В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, доля РФ в общем объеме денежных переводов в республику через банки сократилась на 5,4 %.

По данным НБМ, в пятерку лидеров по объему денежных переводов в Молдову через банки, в июле 2018 года вошли также Израиль — 18,46 миллионов, Италия — 14,06 миллионов, США — 9,33 миллионов, Германия — 7,44 миллионов.

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Также в список входит Великобритания, Франция, Испания, Ирландия, Португалия, Турция и Румыния.

На долю других стран пришлось в целом 13,92 миллионов долларов (12,0% от их общего объема в июле 2018 года). Анализ географического происхождения переводов показывает, что в целом на долю стран Евросоюза пришлось 40% от общего объема денежных переводов в Молдову через банки, на долю стран СНГ — 31,2%, других стран — 28,8%.