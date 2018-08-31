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Вадим Красносельский

Красносельский о приднестровских товарах: мы интересны российскому рынку

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Лидер Приднестровья рассказал об экспортных приоритетах региона и мерах, которые предприняты для создания большей привлекательности перед иностранными инвесторами.

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Рост экспорта в Российскую Федерацию в 2017 году по сравнению с 2016 годом  увеличился на 20%. Такую цифру озвучил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на итоговой пресс-конференции.

"Преобладает экспорт в страны Европейского Союза, но мы намерены выровнять ситуацию и увеличить поставки наших товаров и услуг в Россию. Будем вырабатывать механизмы, чтобы рынок России был открыт. Мы интересны для российского рынка", — отметил он.

Как рассказал Красносельский, рост экспорта в Российскую Федерацию отмечен по продовольственным товарам, по продукции машиностроения и металлообработки, химпромышленности, по текстилю и производству обуви. 

Автомобили на улице. Архивное фото
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Он также обратил внимание на то, что Приднестровье — единственное непризнанное государство мировым сообществом, у которого есть своя валюта. И оно ведет экспортные операции с 90 государствами мира. 

В последнее время для разрешения нелегкой экономической ситуации были предприняты меры, в том числе для привлечения иностранного капитала в регион. Лидер Приднестровья напомнил о том, что в Бендерах уже действует подобное предприятие ООО "ТОП ДЖЕО СЕРВ". 

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Как писал Sputnik, организация входит в группу компаний, головной офис одной из которых находится в румынской коммуне Ваду Паший, другой — в Кишиневе. Компания изготавливает фасонные профили из черного металла, предназначенные для строительных организаций. Сырье закупают у Молдавского металлургического завода, а продукцию экспортируют в страны Евросоюза.

"Инвесторы уже проявляют к нам интерес. Еще четыре иностранные компании хотят работать на нашем рынке. 4 сентября также пребывает в Тирасполь один крупный бизнесмен из Польши", — рассказал Красносельский.

По его словам, в Приднестровье подготовлена благодатная почва для того, чтобы привлечь инвесторов. Для них созданы льготные условия. К примеру, иностранный вкладчик освобождается от налога на доход на десятилетний срок. И, как отметил Красносельский, инвесторы, в частности из Румынии, очень лестно отзываются о законодательных нормах, разработанных в Приднестровье в вопросе привлекательности для зарубежных бизнесменов.

"Когда приезжает инвестор, ему не важно, кто руководитель, кто глава какой службы. Важен закон и больше ничего", —  подчеркнул он.

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Теги:
инвестиции, Приднестровье, Общество
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