В Молдову приедут более 200 российских бизнесменов

В Кишиневе состоится событие, которое станет мощным толчком для развития деловых отношений между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. В середине сентября в Молдову приедут порядка 200 российских бизнесменов, которые ознакомятся с деловой средой республики. Предприниматели приглашены на большой экономический форум. Он пройдет в Кишиневе с 20 по 22 сентября.

Об этом рассказал недавно глава республики Игорь Додон в ходе видеомоста Кишинев — Москва, который провел МИАР Sputnik.

На форуме пройдет обсуждение актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности открытие новых свободных экономических зон, налоговые реформы и многое другое. Будет проведено более 10 деловых мероприятий, 8 рабочих секций и заседание под названием "Молдова зовет".

"Хочу поприветствовать потенциальных друзей, партнеров и инвесторов. Хочу отметить, что первая наша встреча, первый бизнес-форум был в Москве, в марте 2017 год. Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — отметил Додон.

Эксперт: если страны СНГ сплотятся, экономический кризис им не страшен>>>

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ стартует 20-22 сентября 2018 года. Пройдет он под эгидой президента Молдовы.