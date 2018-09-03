Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 4 сентября.
Что касается доллара, то он продолжает тактику отступления. За сутки он несколько "похудеет" и будет торговаться по 16,6859 лея. При этом за месяц "американец" успел укрепиться по отношению к молдавскому платежному средству приблизительно на 0,86%.
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Во вторник молдавскому лею немного уступят украинская гривна и российский рубль, которые будут продаваться по 0,5876 и 0,2456 лея, соответственно. А вот румынский лей несколько напирает, установившись на планке в 4,1788 в пересчете на нацвалюту.