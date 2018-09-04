Сокрушительный провал евро: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 5 сентября.
Что касается доллара, то он притих. В среду "американец" несколько уступит молдавскому платежному средству и будет торговаться по 16,6818 лея.
Эксперт: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам>>>
В проигрыше к молдавскому лею будут и остальные валюты. Так, несколько подешевели украинская гривна — до 0,5862 лея, румынский лей — до 4,1641 в пересчете на нацвалюту республики, а российский рубль — до 0,2444 лея.