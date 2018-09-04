Сокрушительный провал евро: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: этого от евро никто не ожидал.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 5 сентября.

© Sputnik / Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

В среду на валютном рынке страны не обойдется без шоков — отличится евро. "Иностранец" за сутки проиграет молдавской нацвалюте сразу десять банов и установится на отметке 19,2842 лея.

Что касается доллара, то он притих. В среду "американец" несколько уступит молдавскому платежному средству и будет торговаться по 16,6818 лея.

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В проигрыше к молдавскому лею будут и остальные валюты. Так, несколько подешевели украинская гривна — до 0,5862 лея, румынский лей — до 4,1641 в пересчете на нацвалюту республики, а российский рубль — до 0,2444 лея.