Нацбанк Молдовы принял важное решение: что произойдет с ценами

Как изменятся цены, ставки по кредитам и депозитам: в Национальном банке Молдовы рассказали о принятом решении по денежной политике.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение, касающееся денежной политики, и впервые с прошлого года повысил норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте.

"Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Национального банка Республики Молдова по денежной политике, на котором принято следующее решение — сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне — в размере 6,5% годовых", — сообщил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.

По его словам, остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

Мунтяну добавил, что также Нацбанк решил повысить на 2,5% норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, то есть до 42,5%.

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"Это повышение действительно, начиная с периода применения обязательных резервов в молдавских леях 16 сентября — 15 октября 2018 года", — сказал Мунтяну.

По его словам, решение об увеличении принято с целью стерилизации избыточной ликвидности.

Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

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"Решение было принято после обсуждения исполнительным комитетом макроэкономических изменений и оценки рисков отклонения среднесрочного прогноза инфляции", — добавил представитель Нацбанка.

Он пояснил, что риски отклонения от прогноза могут быть обусловлены ценами напродовольственные товары, которые в июле этого года продемонстрировали более высокую динамику, чем ожидалось. В то же время цены на вещи и регламентированные услуги, базовая инфляция и цены на топливо соответствуют ожидаемым значениям в прогнозе, опубликованном в августе.

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В последний раз Нацбанк менял норму обязательных резервов от привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемой валюте еще в первой половине прошлого года.