Что происходит с евро и долларом: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 6 сентября.
Доллар продолжит топтаться на месте. В четверг "американец" практически незаметно, но наступит на пятки лею — 16,6866 лея.
Румынский лей и украинская гривна тоже немного подорожают — до 4,1724 в пересчете на нацвалюту и 0,5876 лея, соответственно.
Эксперт: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам>>>
А вот российский рубль несколько уступит молдавскому платежному средству и будет торговаться по 0,2443 лея.