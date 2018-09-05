Что происходит с евро и долларом: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: что творит молдавский лей?

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 6 сентября.

© Sputnik / Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

В четверг на валютном рынке страны грядут перемены — свои позиции по отношению к молдавскому лею отыграют практически все основные игроки. Евро за сутки укрепится на шесть банов и установится на отметке в 19,349 лея.

Доллар продолжит топтаться на месте. В четверг "американец" практически незаметно, но наступит на пятки лею — 16,6866 лея.

Румынский лей и украинская гривна тоже немного подорожают — до 4,1724 в пересчете на нацвалюту и 0,5876 лея, соответственно.

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А вот российский рубль несколько уступит молдавскому платежному средству и будет торговаться по 0,2443 лея.