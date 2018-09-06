Новые условия для бизнеса: правительство Молдовы сделало ряд послаблений

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Процедура приобретения акцизных марок молдавскими экономическими агентами будет упрощена.

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Правительство Молдовы на очередном заседании утвердило поправки в законодательство, которые предусматривают продажу акцизных марок напрямую без посредников.

Согласно изменениям, ответственным за печать и продажу марок теперь будет общественное учреждение "Центр информационных технологий в финансах".

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Как отмечает министерство финансов, разработавшее законодательные новшества, на данный момент в роли посредника выступает Таможенная служба Республики Молдова.

Это усложняет процесс закупки акцизных марок предпринимателями, поскольку деньги сначала аккумулируются на счетах этого ведомства и только потом переводятся на счета Налоговой службы. С принятием поправок в законодательство время на изготовление акцизных марок будет сокращено. Срок их выдачи составит 15 дней. Таможенная служба по-прежнему будет курировать операции по экспорту акцизных марок зарубежным производителям.