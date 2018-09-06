Хороший урожай яблок тревожит молдавских садоводов: куда сбыть фрукты

По прогнозам молдавских садоводов, урожай яблок в этом году превысит предыдущий и составит порядка 505 тысяч тонн.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. В этом году производители яблок находятся в обеспокоенном состоянии, несмотря на высокий урожай продукции, заявил глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Молдова-фрукт" Виталие Горинчой. Специалист пояснил, что в нынешнем сезоне закупочные цены на яблоки и яблочный концентрат для соков существенно упали.

"В прошлом году цены на сок были высокие из-за нехватки урожая. Цена на заготовку доходила до трех-четырех леев за килограмм. В этом году никто не дает больше 80-90 банов за килограмм. Если умножить это на 250-300 тысяч тонн продукции, будет понятно, какая нехватка в этом году в денежном выражении у фермеров", — пояснил Горинчой.

Глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов отметил, что падение цен на яблоки на фоне хорошего урожая — мировая тенденция.

Поэтому компенсировать потери за счет зарубежных рынков вряд ли получится. Горинчой прогнозирует, что российские прилавки какое-то время будут заняты отечественным продуктом. Схожая ситуация складывается и в Европе. Польша намерена собрать в этом году до пяти миллионов тонн яблок, что автоматически приведет к дополнительному насыщению европейских рынков.

"Мы знаем, что в таких случаях Евросоюз компенсирует часть потерь. Например, закупают концентрированный сок для школ и больниц. У нас пока ничего не намереваются делать. Мы написали письмо в правительство, где указали эти проблемы, но, к сожалению, реакции не было. Поэтому в праздничные дни на прошлой неделе мы написали повторное письмо", — отметил Горинчой.

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Частичным решением сложившейся проблемы, по мнению главы профильной ассоциации, может стать выход на восточные рынки. По словам Горинчоя, с сентября открывается торговля с Индией. Аналогичных решений от правительства производители яблок ожидают и в отношении Египта. Это огромный рынок, на котором существует порядка 80-ти миллионов потребителей, которые, как отметил Горинчой, как и россияне, не слишком придирчивы к молдавскому продукту.