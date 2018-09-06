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Газовая плита

Официально: стало известно, когда построят газопровод Унгены-Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Глава Минэкономики Молдовы рассказал, когда завершатся работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич и его коллега из Румынии Дэнуц Андрушка подписали в четверг сертификат о завершении процесса приватизации молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz компанией Eurotransgaz, учрежденной румынской Transgaz.

Сроки строительства

На брифинге после подписания документа Габурич заявил, что "все условия, включенные в договор о купле-продаже, выполнены".

"Компания Eurotransgaz, в частности, подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро", — отметил Габурич.

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Таким образом, пояснил чиновник, сделан еще один важный шаг к инфраструктурному проекту, который предполагает повышение уровня энергетической безопасности Республики Молдова. Как считает министр, от строительства этой ветки выиграют как экономические агенты, так и потребители, которые смогут воспользоваться более выгодными тарифами на топливо.

Румынская услуга

Андрушка заявил, что приватизация Vestmoldtransgaz — стратегическое решение правительства Молдовы, а участие румынской компании Transgaz в этом процессе представляет собой продолжение обязательств Румынии в отношениях с Молдовой.

По его словам, энергетическая политика Евросоюза полностью соответствует интересам Румынии и Республики Молдова, учитывая необходимость внедрения двух проектов национального значения — один в Румынии, второй — в Молдове.

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Премьер просит поторопиться

Премьер Молдовы Павел Филип настаивает на скорейшем начале закупок и старте строительства газопровода Унгены-Кишинев.

"Строительство этого газопровода создаст реальную альтернативу предложений на внутреннем рынке природного газа и укрепит энергетическую безопасность страны, приближая нас к европейской системе", — отметил Филип.

Ранее глава правительства заявлял, что тендер на строительство газопровода Кишинев-Унгены организуют в первой половине сентября и только после его проведения начнется реализация этого проекта.

Что за газопровод такой?

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены. Данная газовая магистраль соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной этого года приватизировала румынская компания Transgaz.

Газпром. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev
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На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Эксперты уточняют, что поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой требуется более 100 миллионов евро.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории.

Чей газ будет в трубе?

Власти нашей страны неоднократно заявляли о том, что газопровод из Румынии может стать альтернативным источником поставок газа.

Правда, не до конца ясен ответ на вопрос, чей газ будут закачивать в альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева, потому что самой Румынии газа не хватает.
На данный момент единственным полноценным источником газа Молдовы является российский концерн "Газпром".

Ранее в Минэкономики заявляли, что строительство газопровода Унгены-Кишинев должно было стартовать в начале июня 2018 года. Ближе к указанному сроку министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявил, что стройка начнется в конце этого лета. Но и в эти сроки вписаться не удалось…

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Теги:
газопровод, газ, Дэнуц Андрушка, Кирилл Габурич, Молдова, Румыния
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