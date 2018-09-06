Евро перешел в наступление: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день и выходные: молдавский лей отступает.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 7 сентября.

В пятницу и на выходные молдавский лей утратит позиции по отношению к основным игрокам. Больше остальных отличится евро. За сутки "иностранец" отыграет десять банов и будет торговаться по 19,4459 лея.

Доллар продолжит скромно напирать на молдавскую валюту. В четверг "зеленый" отыграет четыре бана — до 16,7254 лея.

Румынский лей и украинская гривна тоже немного подорожают — до 4,1923 в пересчете на нацвалюту и 0,593 лея, соответственно.

Российский рубль расположится на отметке в 0,2447 лея.