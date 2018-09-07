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Белое вино, архивное фото.

В Молдове обсудили способы развития винного туризма

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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На некоторое время наша страна стала столицей винного туризма.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В Молдове 6 и 7 сентября проходила III Международная конференция винного туризма, организованная Всемирной туристской организацией (UNWTO).

Это событие поспособствует продвижению нашей страны на мировом уровне, популяризации Молдовы, как направления винного туризма. Такое мнение высказали официальные лица, присутствовавшие на мероприятии.

Первый день конференции проходил в замке Мими в селе Бульбоака.

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"Выражаю благодарность Всемирной туристской организации, что выбрали нашу страну. Мы рады видеть столько гостей, надеюсь они приятно проведут время. Молдавские вина стали визитной карточкой для нашей страны", — подчеркнул премьер-министр РМ Павел Филип, выступая на церемонии открытия перед гостями.

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Он добавил, что несмотря на все сложности, с которыми приходилось сталкиваться отечественным производителям вина, они выстояли, а само вино становится только лучше.

Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, отметил, что в республике стало больше виноделен.

"Порядка 55 % участников мирового винного туризма приходится на Европу. Это 671 миллион человек в год. С каждым годом эти цифры растут. Молдова должна суметь привлечь часть этих людей, ведь у нас есть, что показать. У нас 38 виноделен. Это в два раза больше, чем три года назад. Уже сегодня по республике начнут устанавливать 156 знаков, указывающих туристам дорогу в эти места", — сказал Габурич.

Заместитель генерального секретаря Всемирной туристской организации при ООН Джейми Кабал, считает, что результаты, достигнутые Молдовой в области туризма, уже впечатляют.

"Здесь прекрасные винные традиции, а вино является важнейшим продуктом экономики. Молдова должна воспользоваться этой возможностью, поскольку винный туризм сейчас один из самых востребованных", — пояснил Кабал.

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На мероприятии выступили иностранные профильные специалисты. Они подробно рассказали о ситуации в своих странах и сравнили ее с Молдовой. Эксперты подчеркнули, что винный туризм имеет важное значение для малых и средних винодельческих предприятий республики.

В прошлом году Молдову посетили на 50% больше иностранных граждан, по сравнению с 2015 годом. В 2017 году агротуристические пансионаты зарегистрировали в три раза больше посетителей. Удвоилось число винодельческих предприятий, предоставляющих туристические услуги, а поток туристов, посетивших винные направления, увеличился на 20%.

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Теги:
производство вина, Международная конференция, винный туризм, вино, всемирная туристская организация, Премьер-министр Павел Филип, Кирилл Габурич, Бульбоака, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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