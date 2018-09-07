Что творят евро и доллар: курс валют в Молдове на начало следующей недели

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 10 сентября. На старте следующей недели лей продолжит отступление по отношению к "тяжеловесам" — евро и доллару.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

"Американец" в понедельник будет все так же придерживаться политики малых шагов и отыграет у нацвалюты еще два бана, остановившись на отметке в 16,741 лея.

"Европеец" в начале следующей возьмет пример с "доллара" и укрепится тоже на два бана — до 19,4622 лея.

Румынский лей на старте грядущей семидневки тоже окажется в плюсе и будет стоить 4,1939 в пересчете на молдавское платежное средство.

А вот украинская гривна и российский рубль несколько сдадут позиции — до 0,5988 и 0,2417 лея, соответственно.

На выходные доллар будет продаваться по 16,7254 лея, евро — по 19,4459 лея. Румынский лей можно купить по 4,1923 в пересчете на нацвалюту, украинскую гривну — по 0,593 лея, а российский рубль — по 0,2447 лея.