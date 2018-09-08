В Молдову приедут более 200 российских бизнесменов

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Более двухсот бизнесменов из России, в том числе пятьдесят предпринимателей из Москвы приедут в Молдову для участия в первом Молдо-Российском Экономическом форуме, который состоится в Кишиневе 20-22 сентября.

В рамках этого представительного экономического форума планируется обсудить актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности открытия новых свободных экономических зон, налоговые реформы и многое другое. Будут проведены более 10 деловых мероприятий, 8 рабочих секций и пленарное заседание под названием "Молдова зовет".

"Хочу поприветствовать потенциальных друзей, партнеров и инвесторов. Хочу отметить, что первая наша встреча, первый бизнес-форум был в Москве, в марте 2017 года, — ранее заявил президент Молдовы Игорь Додон. — Россия является экономическим и стратегическим партнером Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — отметил глава молдавского государства.

Среди российских регионов на форуме московский бизнес представляет самую многочисленную делегацию. В нее вошли уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнес-посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка, президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, президент группы Zenden Андрей Павлов, генеральный директор "Виктория Эстейт" Евгений Ростов, генеральный директор "УК Горкунов" Борис Горкунов и другие.

© Sputnik / Александр Вильф Молдо-российский экономический форум: новые горизонты сотрудничества

Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики, включая туризм, строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, химическую и транспортную отрасли, ресторанный сектор, а также информационные технологии.

К ним также присоедились "большая четверка" бизнес-объединений России, представители институтов развития, включая Агентство стратегических инициатив и международного экспертного сообщества.

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Российский бизнес "заинтересован в выходе на молдавский рынок в силу тех преференций, которые дают ее уникальное географическое и геоэкономическое положение, а также режимы многочисленных Свободных экономических зон, — подчеркнул сопредседатель "Деловой России", председатель московского отделения организации Андрей Назаров. — При этом мы рассчитываем увидеть проявление этой заинтересованности уже не только на словах, но и в денежном эквиваленте. Сейчас готовится ряд соглашений на сумму более 100 миллионов долларов", — заметил он.

Молдо-Российский Экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический Совет. Генеральный информационный партнёр Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Подробная информация на официальном сайте форума: http://mref.info