17:58 08 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.73
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.59
Поиск
Молдо-российские экономические отношения

В Молдову приедут более 200 российских бизнесменов

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
Получить короткую ссылку
82 0 0

В работе форума примут участие "капитаны" бизнеса России и стран-участниц ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Более двухсот бизнесменов из России, в том числе пятьдесят предпринимателей из Москвы приедут в Молдову для участия в первом Молдо-Российском Экономическом форуме, который состоится в Кишиневе 20-22 сентября.

В рамках этого представительного экономического  форума планируется обсудить актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности открытия новых свободных экономических зон, налоговые реформы и многое другое. Будут проведены более 10 деловых мероприятий, 8 рабочих секций и пленарное заседание под названием "Молдова зовет".

"Хочу поприветствовать потенциальных друзей, партнеров и инвесторов. Хочу отметить, что первая наша встреча, первый бизнес-форум был в Москве, в марте 2017 года, — ранее заявил президент Молдовы Игорь Додон. — Россия является экономическим и стратегическим партнером Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и  президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — отметил глава молдавского государства.

Среди российских регионов на форуме московский бизнес представляет самую многочисленную делегацию. В нее вошли уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнес-посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка, президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, президент группы Zenden Андрей Павлов, генеральный директор "Виктория Эстейт" Евгений Ростов, генеральный директор "УК Горкунов" Борис Горкунов и другие.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
Молдо-российский экономический форум: новые горизонты сотрудничества

Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики, включая туризм, строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, химическую и транспортную отрасли, ресторанный сектор, а также информационные технологии.

К ним также присоедились "большая четверка" бизнес-объединений России, представители институтов развития, включая Агентство стратегических инициатив и международного экспертного сообщества.

В Молдове обсудили способы развития винного туризма>>>

Российский бизнес "заинтересован в выходе на молдавский рынок в силу тех преференций, которые дают ее уникальное географическое и геоэкономическое положение, а также режимы многочисленных Свободных экономических зон, — подчеркнул сопредседатель "Деловой России", председатель московского отделения организации Андрей Назаров. — При этом мы рассчитываем увидеть проявление этой заинтересованности уже не только на словах, но и в денежном эквиваленте. Сейчас готовится ряд соглашений на сумму более 100 миллионов долларов", — заметил он.

Молдо-Российский Экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический Совет. Генеральный информационный партнёр Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Подробная информация на официальном сайте форума: http://mref.info

По теме

Почему бизнес с нетерпением ждет молдавско-российский экономический форум
В Кишиневе пройдет молдо-российский экономический форум
Теги:
МРЭФ-2018, молдо-российский экономический форум, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Высоковольтные провода вдоль железной дороги
    "Из Африки свет тут, что ли?"

    Патриотку Латвии, твердо решившую вернуться из Великобритании, шокировал огромный счет за электричество на родине.

  • Авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района
    Первый готов

    В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.

  • В Таллинне зажгли огни Рождественской елки
    Готовь сани летом

    До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Плов
    Плов всегда рядом

    Британские журналисты включили узбекский плов в список из десяти лучших уличных блюд мира.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Беларуси по футболу
Лига наций: белорусы готовятся к играм с Сан-Марино и Молдовой
88 летний отец и 53 летний сын с синдромом Дауна встретились после недельной разлуки
Эмоции через край: сын с синдромом Дауна встретил отца после разлуки
Лига наций 2018/19: расписание матчей группового этапа
Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться