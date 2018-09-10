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виноградник

Молдавские виноделы готовы сотрудничать с российскими компаниями

CC0 / Pixabay
Экономика
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Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (21)
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Российские бизнесмены намерены вкладываться в молдавское виноделие. Что об этом думают молдавские производители вина?

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В Кишиневе 20-22 сентября пройдет молдавско-российский экономический форум (МРЭФ 2018). Накануне этого события в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост с участием президента Республики Молдова Игоря Додона и представителями российского бизнеса.

Бутылки с вином
© Flickr/ Antica Bottega del Vino
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В ходе видеомоста глава Совета Российского союза виноградарей и виноделов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что российские предприниматели готовы инвестировать в винодельческую отрасль Молдовы и поспособствовать решению ее многих проблем. Они также рассматривают возможность производить вино в Молдове на основе местных сортов винограда, но под российскими брендами.

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Эти заявления для корреспондента Sputnik Молдова прокомментировал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Он отметил, что представители молдавского виноделия с нетерпением ждут старта МРЭФ 2018.

"Я думаю, что такое сотрудничество важно сейчас. Винодельческая промышленность очень нуждается. Это промышленность, которая требует больших инвестиций. Если есть такие намерения у российских компаний, то, конечно, мы открыты. В любом случае встреча пойдет на пользу обеим сторонам", — заявил Арпентин.

По его словам, некоторые молдавские производители вина уже получают финансовую помощь со стороны российских коллег, речь идет о пяти команиях.

Бутылки с вином
© Flickr/ Antica Bottega del Vino
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Он подчеркнул, что представители Национального офиса винограда и вина обязательно будут присутствовать на форуме. Их специалисты внимательно следят за ситуацией на российском рынке.

Говоря о производстве вина в Молдове под российскими брендами, собеседник подчеркнул, что пока неясно, какие имена вина рассчитывают делать коллеги.

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"Дело в том, что вино — продукт местности. Те сорта вин, которые производят в России, нельзя копировать в Молдове, и наоборот. В нашей республике на данный момент делают акцент на вина с географическим наименованием. Вина, где важно происхождение, местность, где был выращен виноград и изготовили напиток", — пояснил Арепентин.

Он полагает, что профильным специалистам необходимо серьезно изучить этот момент.

Тема:
Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ): новости (21)

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Теги:
Молдавско-российский экономический форум 2018, винный экспорт, виноделие, вино, Георгий Арпентин, Молдова, Россия
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