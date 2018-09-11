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Вино

Урожай-2018: винограда в Молдове в этом году соберут больше обычного

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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По словам специалистов, обилие солнечных дней позволило виноделам получить сырье с хорошим потенциалом.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Сбор винограда в Молдове в этом году начался на две-три недели раньше обычного из-за жаркого лета. Специалисты отрасли дают положительные прогнозы. Урожай в этом году будет выше обычного – 600 тысяч тонн, из которых примерно половина – технические сорта винограда.

"Если сделать прогноз урожая на этот год, то он на 15% больше, чем средний урожай за последние пять лет, но чуть меньше, чем прошлогодний, который был самым большим за последние семь лет. В этом году мы предполагаем, что получим от 15-ти до 17-ти декалитров", — рассказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Не только количество, но и качество сырья радует виноделов.

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По словам Арпентина, особенно хорош урожай 2018-го года для производства красных вин: они будут мягкими, бархатистыми, без лишней терпкости.

"Для красных сортов винограда, я бы сказал, это превосходный год. Один из самых лучших. Когда мы говорим о качестве вина, имеется ввиду не только сахар и кислотность. Для красных вин важны красящие вещества, которые дают цвет. Как раз в этом году мы имеем оптимальную зрелость красного винограда", — пояснил Арпентин.

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Предполагается, что белые вина урожая 2018 тоже продемонстрируют хорошие вкусовые качества.

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Некоторые трудности, по мнению директора Национального офиса винограда и вина испытают производители игристых вин. Из-за жары кислотность белого винограда, используемого для изготовления шампанматериала, будет ниже.

На данный момент на складах у молдавских виноделов хранится вино, объемом, равным урожаю за один год. По словам Арпентина, такой запас является своего рода буфером на случай, если в будущем году урожай винограда будет плохим.

В пятерку самых важных рынков, на которых продается 70% молдавских вин, входят Польша, Румыния, Чехия, Россия и Китай.

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Теги:
виноград, урожай, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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