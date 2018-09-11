Урожай-2018: винограда в Молдове в этом году соберут больше обычного

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Сбор винограда в Молдове в этом году начался на две-три недели раньше обычного из-за жаркого лета. Специалисты отрасли дают положительные прогнозы. Урожай в этом году будет выше обычного – 600 тысяч тонн, из которых примерно половина – технические сорта винограда.

"Если сделать прогноз урожая на этот год, то он на 15% больше, чем средний урожай за последние пять лет, но чуть меньше, чем прошлогодний, который был самым большим за последние семь лет. В этом году мы предполагаем, что получим от 15-ти до 17-ти декалитров", — рассказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Не только количество, но и качество сырья радует виноделов.

© Sputnik / Rodion Proca Винная Молдова: почему старинные сорта винограда могут войти в тренд

По словам Арпентина, особенно хорош урожай 2018-го года для производства красных вин: они будут мягкими, бархатистыми, без лишней терпкости.

"Для красных сортов винограда, я бы сказал, это превосходный год. Один из самых лучших. Когда мы говорим о качестве вина, имеется ввиду не только сахар и кислотность. Для красных вин важны красящие вещества, которые дают цвет. Как раз в этом году мы имеем оптимальную зрелость красного винограда", — пояснил Арпентин.

Молдавские виноделы готовы сотрудничать с российскими компаниями>>>

Предполагается, что белые вина урожая 2018 тоже продемонстрируют хорошие вкусовые качества.

© Sputnik / Евгений Панасенко Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход

Некоторые трудности, по мнению директора Национального офиса винограда и вина испытают производители игристых вин. Из-за жары кислотность белого винограда, используемого для изготовления шампанматериала, будет ниже.

На данный момент на складах у молдавских виноделов хранится вино, объемом, равным урожаю за один год. По словам Арпентина, такой запас является своего рода буфером на случай, если в будущем году урожай винограда будет плохим.

В пятерку самых важных рынков, на которых продается 70% молдавских вин, входят Польша, Румыния, Чехия, Россия и Китай.