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Покупка продуктов питания

Серьезные подорожания в Молдове: цены на ряд продуктов взлетели на 50%

© Depositphotos/ ginasanders
Экономика
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Некоторые продукты питания в Молдове существенно подорожали, но на кое-что цены все-таки упали: какие данные приводит статистика?

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Что в Молдове происходит с завидным постоянством, так это меняются цены, правда, чаще всего в сторону подорожания. Согласно данным Национального бюро статистики, инфляция в августе этого года составила 3,2%.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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 Средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем снизились на 0,2%. Специалисты объясняют это удешевлением продовольственных товаров и услуг, оказываемых населению.

Цены вниз

Так, за месяц подешевели свежие фрукты, сухофрукты, картофель, субпродукты, сахарный песок, свинина, свежие овощи, сметана и кисломолочные продукты.

Цены на большую часть непродовольственных товаров остались практически неизменными. Однако подешевели дамские босоножки, кондиционеры, телефоны, лекарства, аппараты для обработки информации, топливо, электроплиты, сумки, жакеты, женские свитера, холодильники и стиральные машины, телевизоры, медицинские приборы. В то же время упали в цене туристические услуги, аренда жилья, гостиничные услуги и железнодорожные пассажирские перевозки.

За год меньше стали платить за:

  • Природный газ — 20,2%;
  • Электроэнергия — 11%;
  • Сахарный песок — 8,7%;
  • Коммунальные услуги — 7,7%;
  • Лекарства — 5,7%;
  • Растительное масло — 4,6%;
  • Пассажирский транспорт — 0,4%;
  • Питьевая вода и канализация — 0,1%.

Цены вверх

Среди продовольственных товаров в августе больше всего взлетели цены на огурцы, баклажаны, капусту и лук.

Владимир Односталко
© Sputnik / Miroslav Rotari
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 Также подорожали цитрусовые, яйца, экзотические фрукты, грибы, мясо птицы, мука, пиво, свежая и копченая рыба, вино и прохладительные напитки.

Среди непродовольственных товаров поднялись цены на сжиженный газ, печатные издания и письменные принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, одежду и обувь, автомобили и сигареты.

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Кроме того, дороже стало обходиться обучение в вузах, пассажирские авиаперевозки, содержание детей в детсадах и яслях.

За год подорожали больше всего:

  • Овощи — 52%;
  • Топливо — 9,2%;
  • Яйца — 6,2%;
  • Фрукты — 5,8%
  • Молоко и молочные продукты — 3,1%;
  • Одежда и обувь — 4,1% и 3,9%, соответственно;
  • Стройматериалы — 0,9%;
  • Мясо — 0,5%.

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Теги:
спад цен, подорожание, рост цен, цены, инфляция, Молдова


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