Серьезные подорожания в Молдове: цены на ряд продуктов взлетели на 50%

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Что в Молдове происходит с завидным постоянством, так это меняются цены, правда, чаще всего в сторону подорожания. Согласно данным Национального бюро статистики, инфляция в августе этого года составила 3,2%.
Цены вниз
Так, за месяц подешевели свежие фрукты, сухофрукты, картофель, субпродукты, сахарный песок, свинина, свежие овощи, сметана и кисломолочные продукты.
Цены на большую часть непродовольственных товаров остались практически неизменными. Однако подешевели дамские босоножки, кондиционеры, телефоны, лекарства, аппараты для обработки информации, топливо, электроплиты, сумки, жакеты, женские свитера, холодильники и стиральные машины, телевизоры, медицинские приборы. В то же время упали в цене туристические услуги, аренда жилья, гостиничные услуги и железнодорожные пассажирские перевозки.
За год меньше стали платить за:
- Природный газ — 20,2%;
- Электроэнергия — 11%;
- Сахарный песок — 8,7%;
- Коммунальные услуги — 7,7%;
- Лекарства — 5,7%;
- Растительное масло — 4,6%;
- Пассажирский транспорт — 0,4%;
- Питьевая вода и канализация — 0,1%.
Цены вверх
Среди продовольственных товаров в августе больше всего взлетели цены на огурцы, баклажаны, капусту и лук.
Среди непродовольственных товаров поднялись цены на сжиженный газ, печатные издания и письменные принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, одежду и обувь, автомобили и сигареты.
Рынок недвижимости в Молдове: что будет с ценами на квартиры>>>
Кроме того, дороже стало обходиться обучение в вузах, пассажирские авиаперевозки, содержание детей в детсадах и яслях.
За год подорожали больше всего:
- Овощи — 52%;
- Топливо — 9,2%;
- Яйца — 6,2%;
- Фрукты — 5,8%
- Молоко и молочные продукты — 3,1%;
- Одежда и обувь — 4,1% и 3,9%, соответственно;
- Стройматериалы — 0,9%;
- Мясо — 0,5%.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.