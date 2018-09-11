Серьезные подорожания в Молдове: цены на ряд продуктов взлетели на 50%

Некоторые продукты питания в Молдове существенно подорожали, но на кое-что цены все-таки упали: какие данные приводит статистика?

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Что в Молдове происходит с завидным постоянством, так это меняются цены, правда, чаще всего в сторону подорожания. Согласно данным Национального бюро статистики, инфляция в августе этого года составила 3,2%.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Нацбанк Молдовы принял важное решение: что произойдет с ценами

Цены вниз

Средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем снизились на 0,2%. Специалисты объясняют это удешевлением продовольственных товаров и услуг, оказываемых населению.

Так, за месяц подешевели свежие фрукты, сухофрукты, картофель, субпродукты, сахарный песок, свинина, свежие овощи, сметана и кисломолочные продукты.

Цены на большую часть непродовольственных товаров остались практически неизменными. Однако подешевели дамские босоножки, кондиционеры, телефоны, лекарства, аппараты для обработки информации, топливо, электроплиты, сумки, жакеты, женские свитера, холодильники и стиральные машины, телевизоры, медицинские приборы. В то же время упали в цене туристические услуги, аренда жилья, гостиничные услуги и железнодорожные пассажирские перевозки.

За год меньше стали платить за:

Природный газ — 20,2%;

Электроэнергия — 11%;

Сахарный песок — 8,7%;

Коммунальные услуги — 7,7%;

Лекарства — 5,7%;

Растительное масло — 4,6%;

Пассажирский транспорт — 0,4%;

Питьевая вода и канализация — 0,1%.

Цены вверх

Среди продовольственных товаров в августе больше всего взлетели цены на огурцы, баклажаны, капусту и лук.

© Sputnik / Miroslav Rotari Односталко: при таких ценах на лечение не знаю, кто доживет до пенсии

Также подорожали цитрусовые, яйца, экзотические фрукты, грибы, мясо птицы, мука, пиво, свежая и копченая рыба, вино и прохладительные напитки.

Среди непродовольственных товаров поднялись цены на сжиженный газ, печатные издания и письменные принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, одежду и обувь, автомобили и сигареты.

Рынок недвижимости в Молдове: что будет с ценами на квартиры>>>

Кроме того, дороже стало обходиться обучение в вузах, пассажирские авиаперевозки, содержание детей в детсадах и яслях.

За год подорожали больше всего: