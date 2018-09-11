Евро замер, а доллар тормозит: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 12 сентября.
Что касается доллара, то после весьма непродолжительного и скромного отыгрыша "американец" начнет отступать и незначительно сдаст позиции молдавскому "льву" до 16,7536 лея.
Мнение эксперта: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам>>>
В небольшом плюсе будут украинская гривна, румынский лей и российский рубль. В среду они будут торговаться по 0,5961 лея, 4,1904 лея и 0,2389 лея, соответственно.
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