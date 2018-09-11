Евро замер, а доллар тормозит: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: почем торгуются евро и доллар?

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 12 сентября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рухнет ли молдавский лей - прогноз властей

По данным регулятора, в среду на валютном рынке республики установится неоднозначная ситуация. Евро незначительно укрепится по отношению к молдавскому лею и установится на отметке в 19,4098 в пересчете на нацвалюту.

Что касается доллара, то после весьма непродолжительного и скромного отыгрыша "американец" начнет отступать и незначительно сдаст позиции молдавскому "льву" до 16,7536 лея.

Мнение эксперта: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам>>>

В небольшом плюсе будут украинская гривна, румынский лей и российский рубль. В среду они будут торговаться по 0,5961 лея, 4,1904 лея и 0,2389 лея, соответственно.