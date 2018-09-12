В Молдову едет миссия МВФ: какие задачи у экспертов

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) пробудет в Кишиневе с рабочим визитом в период с 13 по 20 сентября, сообщает представительство МВФ в Молдове.
Эксперты фонда во главе с Рубеном Атояном будут обсуждать с представителями молдавских властей бюджетно-налоговую и кредитно-денежную политику.
Также во время визита специалисты намерены собрать информацию о макроэкономической ситуации в республике и рассмотреть другие важные вопросы в контексте текущей программы сотрудничества с Молдовой.
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"Такие визиты представителей фонда являются стандартной практикой в рамках сотрудничества со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ", — говорится в пресс-сообщении ведомства.
Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.
По этой программе Молдова уже получила около 115 миллионов долларов из 178,7 миллионов. Последний транш в размере около 33,8 миллионов МВФ одобрил в июне.
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