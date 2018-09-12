Минфин Молдовы отрапортовал: доходы государства растут

Но как это отразится на заработках простых жителей – вопрос открытый: ведь зачастую оптимистичная статистика напоминает "среднюю температуру по больнице".

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. На сегодняшнем заседании правительства был утвержден отчет за полгода об исполнении госбюджета и его составляющих на 2018 год. Этот документ будет представлен парламенту на согласование и утверждение.

В отчете были представлены любопытные данные. Оказывается, в первом полугодии доходы нацбюджета составили 27 млрд 776,9 млн леев. Это на 11,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Да и в целом рост экономики фиксируется по всем показателям.

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Например, наибольшая доля в общем объеме доходов госбюджета приходится на налоги и сборы – 64,4%. Взносы и обязательные страховые выплаты составили 29,8%, прочие доходы – 5,4%.

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Бюджет государственного социального страхования получил доходы в размере 9 млрд 980,7 млн леев (включая трансферты), что на 11%, или 988,2 млн леев больше, чем в январе-июне 2017 года. На 10% выросли доходы фондов обязательного медицинского страхования, а местных бюджетов – на 10,9%.

Налоги при покупке хлеба

Между тем, в Молдове, как отмечают эксперты, налоговая система крайне несбалансированная. Будучи в редакции Sputnik, экономист Виорел Гырбу привел простой пример, показывающий социальную несправедливость системы.

В нашей стране на некоторые большие покупки нет налога на добавленную стоимость. Например, на приобретение машины или квартиры. А вот за мелкие покупки, в том числе и первой необходимости, нужно платить НДС.

"За покупку нового автомобиля налог на добавочную стоимость не платим. А вот пенсионер, идя в магазин за буханкой хлеба, платит налог", — пояснил Гырбу, имея ввиду все те налоги, которые ложатся на покупку продуктов первой необходимости.

То есть доходы государства растут, но на социально-уязвимых категориях граждан это никак не отразится. Выходит, почти как "средняя температура по больнице": у кого-то жар, у кого-то упадок сил, а в целом – все в рамках запланированных показателей.

Бедные станут еще беднее, а богатые – богаче

Недавно принятая парламентом Молдовы революционная налоговая реформа, которая, среди прочего, предполагает введение единого подоходного налога для физлиц (вместо ставки в 7% и 18% он составит 12%) и вовсе приведет к тому, что бедные станут еще беднее, а богатые – богаче.

Ведь, по мнению эксперта по налогам Лилианы Агарковой, которое она озвучила также в редакции Sputnik, почувствуют прибавку далеко не все.

"Лицо, которое, допустим, в месяц получает 70 000 леев — это у нас сотрудники госкорпораций, различных агентств и так далее. В действующих условиях, при двух ставках и освобождении в 940 леев в месяц, это физическое лицо оплачивает 12 128 леев 30 банов. В новых условиях это лицо уплатит 8 160 леев, то есть сэкономит в месяц 3 968 леев", — отметила специалист.

Ранее парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%.

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Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

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Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%. Изменения вступят в силу с октября 2018 года.