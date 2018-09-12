Молдавская кооперация – путь длиною в 150 лет

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Молдавской кооперации 150 лет. Именно столько времени прошло с момента учреждения первого потребительского общества.

Сейчас организации и предприятия Центрального союза потребительских кооперативов Республики Молдова — Moldcoop, охватывают коммерческой деятельностью и услугами все районы республики. Работа этой структуры помогает обеспечивать население страны товарами и услугами, а также организовывать заготовку и переработку сельхозпродукции, животноводческого и другого сырья.

В торжественном заседании, которое прошло в здании Дворца республики в Кишиневе, приняли участие гости из России, Украины, Белоруссии, Румынии, Испании и из других стран мира.

Председатель Центрального союза потребительских кооперативов Республики Молдова Moldcoop Василе Карауш отметил, что во второй половине XIX века, когда Кишинев стал крупнейшим центром тогдашней Бессарабии, более 200 человек — рабочие, ремесленники, крестьяне, служащие — собрались 21 апреля 1868 года в городском саду возле Кафедрального собора, и основали первое в стране потребительское общество "Сбережение". По его словам, прошло 150 лет и потребительская кооперация не только не исчезла, но и окрепла, внося свой вклад в развитие экономики современной Республики Молдова.

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"У нас всегда была поддержка со стороны государства, поддержка банковской системы, которые предоставили доверие и возможность работать с гражданами Республики Молдовы. Это привело к результатам. Не можем не сказать, что выполняем обязательства перед государством, а именно в госбюджет и другие местные бюджеты поступления делаются вовремя. Ежегодно сотни миллионов перечисляются в госбюджет, сотни миллионов направлены на выплату заработной платы тем, кто трудится в потребительской кооперации", — пояснил председатель Moldcoop.

По его словам, кроме того, ежегодно делаются инвестиции в размере десятков миллионов леев для возмещения потерь, которые произошли в 90-х годах.

"Потребительская кооперация — это мир, который находится в постоянном изменении, мир, у которого мы можем и должны учиться", — добавил глава Moldcoop.

Вице-спикер парламента Молдовы Валерий Гилецкий отметил, что депутаты готовы обсудить инициативы, направленные на решение существующих проблем Moldcoop.

"Не знаю, удалось ли парламенту Республики Молдова многим вам помочь, но лично я открыт. Если появляются или если есть определенные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, то надо обсуждать их", — сказал Гилецкий.

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По его словам, власти республики ждут от молдавской кооперации еще больших результатов на благо развития страны.

Он вручил главе Moldcoop диплом, подписанный спикером парламента Андрианом Канду, в знак высокого признания вклада в деятельность в области экономики.

Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук высоко оценил сотрудничество с Moldcoop, отметив важность его укрепления и развития. "Эта дата демонстрирует, что несмотря на сложности, которые были на разных этапах и через которые прошла потребительская кооперация, структура развилась и насчитывает к этому моменту свыше 130 тысяч кооператоров и порядка пяти тысяч сотрудников", — сказал Саинчук.

Советник председателя Совета Центросоюза Российской Федерации Виталий Бродский отметил, что у кооперации нет границ.

"В Молдове, Украине, России она продолжает развиваться и работает на благо страны и своего правительства. Так же и у нас в России кооперация всегда поддерживала те реформы и ту политику, которые проводила власть. Разрешите от лица "Центрсоюза", от лица председателя "Совета Центрасоюза" Российской Федерации поздравить вас со 150-летием Центрального союза потребительских кооперативов Республики Молдова", — заявил он.

За последние 10 лет экономическая и финансовая деятельность Moldcoop выросла на 70%, а налоги, сборы, взносы обязательного социального и медицинского страхования — около 120 миллионов леев.