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Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах

Темпы развития по-гагаузски - о чем говорили Додон и Влах

© Facebook / Dodon Igor
Экономика
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Данные о развитии Гагаузии за последние 3,5 года предоставила башкан автономии президенту Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. На данный момент Гагаузия является блестящим примером успешного развития для других регионов Молдовы, заявил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя на своей официальной странице в Facebook встречу в башканом автономии Ириной Влах.

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"Ирина Федоровна (Влах — ред) проинформировала о развитии региона в течение последних трех с половиной лет. Бюджет Гагаузии, начиная с 2015 года, вырос почти в два раза, с 475 до 880 миллионов леев. Создано более двух тысяч новых рабочих мест путем открытия предприятия компании Fujikura и других. В Зоне свободного предпринимательства "Валканеш" созданы две подзоны, при этом объем инвестиций в данные площадки составил более пяти миллионов евро", — написал Додон.

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По его словам, "в Гагаузии принят новый закон об инвестициях, а объем капитальных инвестиций в регионе вырос с 2015 года в 23 раза — с пяти до 115 миллионов леев".

"Гагаузия интенсивно развивает внешние связи и получает поддержку от государств-партнеров — России, Турции, Европейского Союза, Азербайджана, Туркмении и других стран. Гагаузская продукция успешно возвращается на российский рынок. Российская Федерация открыла доступ всем винодельческим компаниям Гагаузии, а также всем производителям фруктов и овощей. На сегодняшний день на российский рынок имеют право поставлять свою продукцию 66 компаний Гагаузии", — отметил Додон.

Он добавил, что "за три с половиной года турецкое агентство TIKA осуществило на территории Гагаузии строительство трех объектов социального назначения на общую сумму более 15 миллионов евро".

"Евросоюз осуществляет в автономии программы SARD (развитие сельского хозяйства и инфраструктуры) и SLPA (поддержка местных органов власти) на общую сумму в 11,5 миллиона евро", — сообщил глава молдавского государства.

Додон подчеркнул, что в регионе "успешно реализуются 10 социальных программ: — компенсация некоторым группам населения в холодный период, адресная компенсация ветеранам силовых структур Гагаузии, выплата единовременного пособия по рождению, бесплатное обеспечение детским питанием грудных малышей, фонд поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящих медицинских услугах, программа поддержки студентов Комратского университета и ряд других программ".

Теги:
Игорь Додон, Ирина Влах, Гагаузия, Молдова


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