Евро рванет: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: лей просядет по отношению к основным игрокам.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 14 сентября.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Нацбанк Молдовы принял важное решение: что произойдет с ценами

В пятницу и в выходные дни на валютном рынке республики неспокойно – лей продолжит отступать по отношению практически ко всем основным игрокам. Больше остальных отличится евро. "Иностранец" за сутки подорожает на восемь банов и будет торговаться по 19,5115 лея.

Что касается доллара, то "американец" продолжает придерживаться тактики малых шагов. В пятницу и на выходные "зеленый" робко отыграет у нацвалюты один бан и будет стоить 16,7898 лея.

В небольшом плюсе также российский рубль и румынский лей, которые в ближайшие три дня будут приравниваться к 0,2454 и 4,2063 в пересчете на молдавское платежное средство.

А вот украинская гривна несколько уступит молдавскому "льву" и будет стоить 0,5964 лея.