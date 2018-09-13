Евро рванет: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 14 сентября.
В пятницу и в выходные дни на валютном рынке республики неспокойно – лей продолжит отступать по отношению практически ко всем основным игрокам. Больше остальных отличится евро. "Иностранец" за сутки подорожает на восемь банов и будет торговаться по 19,5115 лея.
Что касается доллара, то "американец" продолжает придерживаться тактики малых шагов. В пятницу и на выходные "зеленый" робко отыграет у нацвалюты один бан и будет стоить 16,7898 лея.
В небольшом плюсе также российский рубль и румынский лей, которые в ближайшие три дня будут приравниваться к 0,2454 и 4,2063 в пересчете на молдавское платежное средство.
А вот украинская гривна несколько уступит молдавскому "льву" и будет стоить 0,5964 лея.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.