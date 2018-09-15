Берегитесь: деньги вас могут обмануть

В Национальном банке Молдовы предупредили население страны о рисках, связанных с использованием виртуальных денег.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) высказался по поводу распространенной в ряде СМИ информации, касающейся криптовалют о том, что использование и торговля так называемых "виртуальных денег" будет осуществляться под ответственностью или с разрешения регулятора. В НБМ подчеркнули, что это эта информация "вызывает путаницу и неправильные представления".

"Нацбанк не предоставляет никаких авторизаций в этом смысле и подчеркивает, что его письма нельзя рассматривать как разрешения на осуществление инвестиционных инициатив или продуктов, связанных с созданием торговой платформы так называемой "виртуальных денег", — сообщили в ведомстве.

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Там вновь подчеркнули, что "виртуальная валюта" — это не монеты в общепринятом смысле термина.

Такое платежное средство представляет собой "виртуальные активы без реального покрытия и гарантии их принятия в качестве оплаты со стороны финансового учреждения и их возмещения".

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"Таким образом, так называемые виртуальные деньги представляют для инвесторов потенциальные риски, связанные с изменчивостью их цены, отсутствием адекватной безопасности, процедур регулирования и надзора за транзакциями", — отметили в Нацбанке.

Кроме того, как подчеркнули специалисты НБМ, существует и риск вовлечения в операции по отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Следовательно, криптовалюты не подходят для использования в качестве платежного средства и являются крайне спекулятивными. Инвесторы в эти активы подвергаются высокому риску потерять вложенные средства без какой-либо гарантии или их защиты", — добавили в Нацбанке.