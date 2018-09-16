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Евро и доллары

Поведение евро и доллара шокирует: курс валют не перестает удивлять

© Sputnik / Anton Denisow
Экономика
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В Минэкономики рассказали, что происходит на валютном рынке Молдовы: динамика обменного курса доллара и евро по отношению к молдавскому лею приводит в ступор.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Эксперты министерства экономики и инфраструктуры Молдовы прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны. Тенденция такова — молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к собратьям-тяжеловесам, а именно к доллару и евро. Этот вывод отражен в ежемесячном отчете о социально-экономических изменениях, произошедших в республике.

Почему лей укрепляется?

С начала года национальная валюта страны отыграла у "зеленого" в номинальном выражении 3,1% (с 17 леев 10 банов за доллар в начале 2018-го до 16,58 лея на конец июля). Что касается евро, то к нему "молдавский лев" укрепился сразу на 5,1%.

Город
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Основные причины, которые приведи к таким изменениям, как пояснили специалисты в Минэкономики, заключаются в массивном притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций. Кроме того, на внутреннем валютном рынке страны сказались и скачки доллара на международных площадках, а также денежно-кредитная политика Нацбанка Молдовы.

Рекорды на рынке

По данным Минэкономики, запас валютных резервов Нацбанка республики на конец июля этого года достиг исторического рекорда 2,97 миллиарда долларов, увеличившись за месяц в номинальном выражении на 20%.

банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как поведут себя евро и доллар в ближайшие дни?

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 17 сентября. Согласно данным регулятора, в начале рабочей пятидневки все конкуренты молдавского лея будут напирать на него. Евро за сутки укрепится по отношению к нацвалюте сразу на 14 банов будет продаваться по 19,6549 лея.

Доллар продолжает тактику малых шагов и отыграет в понедельник еще один бан. Так образом, "американец" установится на отметке 16,7998 лея.

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В плюсе и остальные валюты. Украинская гривна несколько укрепит позиции до 0,5971 лея. Скромно укрепятся румынский лей — до 4,2336 в пересчете на молдавскую валюту и российский рубль — до 0,2484 лея.

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Теги:
курс валют на завтра, обменный курс, курс валют, доллар, евро, Молдова
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