Какие инвестиционные контракты ожидают Приднестровье

Стали известны подробности проведения Международного инвестиционного экономического форума, который планируется в Приднестровье в середине октября.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Подписание договоров с рядом компаний и организаций станет ключевым мероприятием в рамках планируемого в октябре Приднестровского международного инвестиционного экономического форума, сообщили в правительственной пресс-службе. Его инициатором и организатором выступила исполнительная власть региона.

"В работе Агентства по инвестициям Приднестровья находится проект, связанный с рафинацией оливкового масла. Ведется работа над тем, чтобы на площадке форума состоялось подписание меморандумов о привлечении инвестиций с Торгово-промышленными палатами Италии и Греции", — отметили в пресс-службе.

По замыслу разработчиков, на форуме презентуют инвестиционный портал.

© Sputnik / Irina Leahova Агент 007: Фраттини вручил приднестровцам первые нейтральные автономера

Сайт уже практически наполнен необходимым контентом.

Главными темами предстоящего события станут вопросы инвестиций, развития приднестровского товаропроизводства, расширения экспорта, формирования рабочих кадров и молодежи. Затронут также вопрос информационных систем – свои технические решения в области блокчейн-технологий представят специалисты из Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна.

Направлено более 200 приглашений на форум в адрес посольств, различных зарубежных организаций, в том числе ООО "Деловая Россия", "Опора России", Агентства стратегических инициатив.