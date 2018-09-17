Главное экономическое событие года: детали МРЭФ от президента Молдовы

Первый молдо-российский экономический форум в Кишиневе: молдавский лидер рассказал о том, как пройдет МРЭФ-2018.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Президент Молдовы рассказал о том, как пройдет молдо-российский экономический форум, который состоится в Кишиневе 20-22 сентября.

Как написал молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook, готовность принять участие в этом мероприятии выразили порядка 200 российских и 350 молдавских предпринимателей.

Основная масса мероприятий запланирована на пятницу, 21 сентября. В первой половине дня работа Форума будет проходить в рамках семи дискуссионных групп: первая — "Молдова между Востоком и Западом"; вторая — "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества"; третья — "Виноделие"; четвертая — "Развивая туризм"; пятая — "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы"; шестая — "Промышленность. Особые экономические зоны"; седьмая — "Комфортная городская среда".

© Sputnik / Александр Вильф В Молдову на МРЭФ-2018 приедут сотни российских бизнесменов

Пленарное заседание Форума состоится во второй половине дня. Помимо Додона в нем примут участие также известные российские предприниматели: сопредседатель Российской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров; уполномоченный представитель президента РФ по вопросам защиты прав предпринимателей Борис Титов; президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин; президент Российской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин. Кроме того, выступит представитель европейского бизнеса — Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики. Ведущим-модератором заседания станет президент телекомпании "ВИД", известный российский журналист Александр Любимов.

Молдавско-российский экономический форум: новые горизонты сотрудничества>>>

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Подробная информация — на официальном сайте форума.