Еще больше витаминов: молдавские фрукты вернулись в Россию

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Молдова в разы увеличила объем выручки от экспорта отечественных фруктов в Россию. В период 2017-2018 годов этот показатель впервые превысил отметку в 200 миллионов долларов. Такие данные приводят аналитики EastFruit, сообщается на сайте молдо-российского экономического форума (МРЭФ-2018).

Согласно обнародованной информации, рост поставок за год составил 37,1%, а общая выручка молдавских экспортеров достигла 210,3 миллиона долларов.

"За два года рост экспорта фруктов из Молдовы в Россию был еще более существенным — в 3,6 раза", — отмечают специалисты.

© Sputnik / Miroslav Rotari Головатюк: надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались

Таким образом, Молдова стала восьмым крупнейшим поставщиком фруктов в Россию после Эквадора, Турции, Китая, Сербии, Египта, Азербайджана и ЮАР. При этом доля нашей республики в российском импорте фруктов выросла с 1,5% в сезоне 2015-2016 годов до 4,1% в сезоне 2017-2018.

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Экспорт Молдовы в Россию обсудят на МРЭФ

На этой неделе в Кишиневе пройдет первый МРЭФ. Мероприятие намечено на 20-22 сентября. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

© Sputnik / Miroslav Rotari Главное экономическое событие года: детали МРЭФ от президента Молдовы

Участники МРЭФ в рамках сессии "А промышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества" обсудят как нарастить товарооборот в этой сфере и привлечь российский бизнес к совместным проектам.

Молдо-российский экономический форум: новые горизонты сотрудничества>>>

Молдо-российский экономический форум — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

История вопроса

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

© Sputnik / Виталий Тимкив Шокирующие показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с ЕС

По этому договору, республика должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Возвращение Молдовы на рынок России — первые результаты>>>

Как отмечают эксперты, отлучение Молдовы от российского рынка сбыта своей традиционной экспортной продукции привело нашу страну к колоссальным экономическим потерям — экспорт из республики в Россию сократился втрое. После вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы проводятся шаги по улучшению торгового климата между нашими странами. Все больше молдавских компаний получают от России "зеленый свет" на экспорт своей продукции в эту страну.