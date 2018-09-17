Еще больше витаминов: молдавские фрукты вернулись в Россию

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Молдова в разы увеличила объем выручки от экспорта отечественных фруктов в Россию. В период 2017-2018 годов этот показатель впервые превысил отметку в 200 миллионов долларов. Такие данные приводят аналитики EastFruit, сообщается на сайте молдо-российского экономического форума (МРЭФ-2018).
Согласно обнародованной информации, рост поставок за год составил 37,1%, а общая выручка молдавских экспортеров достигла 210,3 миллиона долларов.
"За два года рост экспорта фруктов из Молдовы в Россию был еще более существенным — в 3,6 раза", — отмечают специалисты.
Таким образом, Молдова стала восьмым крупнейшим поставщиком фруктов в Россию после Эквадора, Турции, Китая, Сербии, Египта, Азербайджана и ЮАР. При этом доля нашей республики в российском импорте фруктов выросла с 1,5% в сезоне 2015-2016 годов до 4,1% в сезоне 2017-2018.
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Экспорт Молдовы в Россию обсудят на МРЭФ
На этой неделе в Кишиневе пройдет первый МРЭФ. Мероприятие намечено на 20-22 сентября. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.
Участники МРЭФ в рамках сессии "А промышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества" обсудят как нарастить товарооборот в этой сфере и привлечь российский бизнес к совместным проектам.
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Молдо-российский экономический форум — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.
История вопроса
Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
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Как отмечают эксперты, отлучение Молдовы от российского рынка сбыта своей традиционной экспортной продукции привело нашу страну к колоссальным экономическим потерям — экспорт из республики в Россию сократился втрое. После вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы проводятся шаги по улучшению торгового климата между нашими странами. Все больше молдавских компаний получают от России "зеленый свет" на экспорт своей продукции в эту страну.