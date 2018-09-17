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Доллары и евро

Новый поворот евро и доллара: курс валют в Молдове на вторник

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: евро и доллар опять удивят.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 18 сентября. 

Евро и доллары
© Sputnik / Anton Denisow
Поведение евро и доллара шокирует: курс валют не перестает удивлять
Исходя из данных регулятора, на валютном рынке республики опять начинаются скачки. После проигрыша молдавского лея ко всем основным оппонентам в конце прошедшей недели и в начале нынешней, во вторник нацвалюта перешла в наступление по отношению ко всем игрокам. Так, евро за сутки уступит девять банов и установится на отметке в 19,5624 лея.

Что касается доллара, то "зеленый" продолжает топтаться на месте. Во вторник "американец" проиграет два бана и будет стоить 19,7746 лея.

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В незначительном минусе окажутся и остальные валюты. Так, украинская гривна будет торговаться по 0,5969 лея, румынский лей — по 4,2138 в пересчете на молдавскую нацвалюту, а российский рубль — по 0,2462 лея.

 

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Теги:
курс валют на завтра, обменные кассы, курс валют на сегодня, лей, курс валют, доллар, евро, Молдова
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