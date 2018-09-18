Евро и доллар меняют правила: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 19 сентября.

© Sputnik / Anton Denisow Поведение евро и доллара шокирует: курс валют не перестает удивлять

На протяжении последнего времени на валютном рынке страны продолжаются скачки — молдавский лей то отступает, то напирает на своих основных оппонентов. В среду практически все игроки будут в плюсе по отношению к нацвалюте. Больше остальных отличится евро, который за сутки отыграет пять банов и установится на отметке в 19,6156 лея.

Что касается доллара, то "американец" не изменяет себе в постоянстве и продолжает топтаться на месте. За сутки "зеленый" отнимет у нацвалюты два бана и будет стоить 16,7892 лея.

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В плюсе, хоть и незначительном, будут румынский лей и российский рубль — в среду их можно будет купить по 4,2193 и 0,2479 в пересчете на молдавскую валюту. А украинская гривна не изменится в цене и останется на уровне 0,5969 лея.