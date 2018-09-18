Додон заявил о многомиллионных инвестициях в Молдову

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ждет подписания договоров об инвестициях в экономику республики, исчисляемых сотнями миллионов долларов.

По словам главы государства, эти его ожидания связаны с предстоящим Молдо-российским экономическим форумом, который пройдет в Кишиневе.

"Будут участвовать сотни представителей бизнеса России и более 500 их коллег из Молдовы. Такое мероприятие состоится впервые за последние 10 лет. Уже есть конкретные проекты, которые будут озвучены на форуме. Я жду подписания договоров об инвестициях в сотни миллионов долларов", — отметил Додон, выступая в эфире общественного телеканала "Молдова-1".

По его словам, "уже были предварительные дискуссии с представителями различных деловых направлений, но конкретный посыл озвучат на форуме".

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Додон выразил надежду на то, что российские инверторы проявят активность в отношении Молдовы.

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС. Подробная информация на официальном сайте форума.