Молдова будет экспортировать яблоки в Индию и Израиль, а сливы - в Канаду

В планах властей Молдовы открыть для сельхозпроизводителей страны рынки Бангладеш, Катара и Вьетнама.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Молдавские яблоки получили фитосанитарную аккредитацию от профильных структур Индии, и теперь этот вид фруктов будет экспортироваться в далекую азиатскую страну.

© Sputnik / Евгений Панасенко В Кишиневе откроются сельскохозяйственные ярмарки

Как сообщили в пресс-службе правительства РМ, пробные 100 килограммов яблок из Молдовы также отправят и в Израиль, а сливы из нашей страны первого октября начнут экспортировать в Канаду.

"Мы должны уделить особое внимание качеству произведенного в стране товара, предназначенного на экспорт. Нужно проанализировать препятствия, которые стоят между Молдовой и интересующими ее внешними рынками", — отметил премьер-министр Павел Филип, комментируя планы молдавской стороны по поводу экспорта сельхозпродукции в дальнее зарубежье.

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На данный момент Молдова поставляет овощи и фрукты в 80 стран мира, в частности виноград из РМ отправляют в 20 государств, а сливы — в 16 направлений. Главными импортерами молдавской сельхозпродукции в Европе стали страны Балтии, Португалия, Германия, Чехия, Босния и Герцеговина, Румыния и Италия.

Если судить по переговорам с потенциальными внешними торговыми партнерами, то не исключено, что Молдова откроет экспорт овощей и фруктов в Катар, Вьетнам, Бангладеш и Индонезию.