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Свиньи

Молдова потратит миллион на борьбу с африканской чумой свиней

CC0 / Pixabay / LeGrife
Экономика
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Власти назвали африканскую чуму свиней одной из самых серьезных текущих финансовых проблем для Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Около 700 свиней в населенных пунктах Молдовы, которых коснулась африканская чума свиней, будут уничтожены, а животноводам, которые от этого понесут убытки, выплатят компенсации. Такое решение была принято в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Лаборатория. Архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, на заседании комиссии премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал озабоченность распространением африканской чумы свиней, пришедшей в Молдову как из Украины, так и из Румынии. В случае с западным соседом РМ признаки этой эпидемии подтвердились на самой крупной румынской ферме, где сегодня насчитывается более 250 тысяч свиней.

"Нужно мобилизовать все профильные учреждения и местные власти. Удар по экономике страны может быть тяжелым, так как почти в каждом хозяйстве Молдовы выращивают свиней", — отметил Филип.

Он призвал выработать специальный план действий, добавив, что на его воплощение в жизнь необходимо потратить около миллиона леев.

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Теги:
африканская чума свиней, Павел Филип, Молдова
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