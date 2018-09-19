Что станет с долларом и евро: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: чего ждать от молдавского лея?

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Нацбанк Молдовы представил официальный курс валют на 20 сентября.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Нацбанк Молдовы принял важное решение: что произойдет с ценами

В поcледнее время на валютном рынке республики продолжаются скачки — молдавский лей то отступает, то напирает на своих основных оппонентов. В четверг же молдавская нацвалюта снова уступит основным игрокам.

Правда, отступление будет совсем небольшим. Евро за сутки отыграет всего два бана и установится на отметке в 19,6302 лея. А доллар почти не изменится в цене и будет топтаться на месте. В четверг "американец" будет стоить 16,7901 лея.

В плюсе, хоть и незначительном, будут украинская гривна и российский рубль — 20 сентября их можно будет купить по 0,5977 и 0,2507 в пересчете на молдавскую валюту. А вот румынский лей немного проиграет. Его можно будет приобрести за 4,2186 лея.