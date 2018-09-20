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Участник МРЭФ-2018: форум позволит по-новому оценить возможности Молдовы

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (29)
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Сегодня в Кишинев приезжают участники Молдо-российского экономического форума (МРЭФ-2018) – чего они ждут от события, выяснял корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Кишиневе с 20 по 22 сентября пройдет Молдо-российский экономический форум (МРЭФ-2018). Ожидается, что более двухсот бизнесменов из России (в том числе пятьдесят предпринимателей из Москвы) приедут в Кишинев. 

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В рамках этого представительного экономического форума планируется обсудить актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности открытия новых свободных экономических зон, налоговые реформы и многое другое. Будут проведены более десяти деловых мероприятий, восемь рабочих секций и пленарное заседание под названием "Молдова зовет".

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"Основные надежды мы возлагаем на то, что этот форум поможет по-новому оценить возможности Молдовы и в целом региона для российского бизнеса. Я думаю, что вместе нам под силу увидеть (кроме традиционных отраслей) и другие возможности, чтобы российский бизнес активно развивал отношения с молдавским – находил новые проекты", — пояснил в интервью Sputnik Денис Гудков, член Совета МРО "Деловая Россия", председатель комитета по специальным территориям развития.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
Бизнес в предвкушении: чего ждать от молдавско-российского экономического форума

На вопрос о том, связаны ли эти проекты с виноделием, Денис Гудков ответил, что не только с этой стратегической для нашей страны отраслью. 

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"Будет отдельная сессия, посвященная виноделию. Но я бы с большим интересом рассматривал IT-сектор. Мы изучили ваш регион, можем судить, насколько это направление активно развивается. Может быть, не все еще пока открыто, что-то где-то находится в тени. Но есть потенциал у Молдовы стать оазисом для IT-проектов, и я бы на эту тему хотел подискутировать. Нам есть что предложить, есть, к примеру, российские механизмы, которые успешно работают у нас, любопытно было бы обсудить, насколько, это применительно для Молдовы", — пояснил Гудков.

"Нужны хорошие условия по налоговым платежам, должна быть понятной инфраструктура, в целом государство должно показать, что оно открыто для реализации проектов. Мы рассчитываем на дружественная обстановку для предпринимателей, учитывая, что Молдова  – это мостик между Востоком и Западом", — отметил Гудков.

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнёр форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Корреспонденты Sputnik Молдова будут следить за событием в режиме онлайн. Смотрите и читайте на сайте: что происходит на рабочих площадках и в кулуарах МРЭФ-2018>>>

Тема:
МРЭФ-2018: новости (29)

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Теги:
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