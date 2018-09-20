Главное событие года: в Кишиневе такого не было никогда

Первый молдо-российский экономический форум начнет свою работу в четверг, 20 сентября: бизнес в предвкушении.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Первый молдо-российский экономический форум (МРЭФ) начинает свою работу в Кишиневе в четверг, 20 сентября.

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Ожидается, что этот форум станет толчком или даже трамплином для развития деловых отношений между Молдовой и Россией. Как ожидается МРЭФ-2018 станет не просто дискуссионной площадкой. Уже сейчас готовится контракт на 100 миллионов долларов, который подпишут российские и молдавские предприниматели на этом "деловом саммите". Но даже не этот факт самый главный.

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Готовность принять участие в молдо-российском экономическом форуме выразили порядка 200 российских и 350 молдавских предпринимателей.

Программа работы МРЭФ-2018

Вечером в четверг, 20 сентября, состоится молдо-российский совет, на котором участники форума обсудят планы и перспективы сотрудничества. Дискуссии продолжатся на ужине для делегатов.

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Основная масса мероприятий запланирована на пятницу, 21 сентября. В первой половине дня работа Форума будет проходить в рамках семи дискуссионных групп: первая — "Молдова между Востоком и Западом"; вторая — "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества"; третья — "Виноделие"; четвертая — "Развивая туризм"; пятая — "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы"; шестая — "Промышленность. Особые экономические зоны"; седьмая — "Комфортная городская среда".

Гости из России

Среди российских регионов на форуме московский бизнес представляет самую многочисленную делегацию. В нее вошли уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнес-посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка, президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, президент группы Zenden Андрей Павлов, генеральный директор "Виктория Эстейт" Евгений Ростов, генеральный директор "УК Горкунов" Борис Горкунов и другие.

Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики, включая туризм, строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, химическую и транспортную отрасли, ресторанный сектор, а также информационные технологии.

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К ним также присоседились "большая четверка" бизнес-объединений России, представители институтов развития, включая Агентство стратегических инициатив и международного экспертного сообщества.

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Предмет обсуждения

В рамках этого представительного экономического форума планируется обсудить актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности открытия новых свободных экономических зон, налоговые реформы и многое другое. Намечено более десяти деловых мероприятий, восемь рабочих секций и пленарное заседание под названием "Молдова зовет", где будут подведены итоги встреч.

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Форум, как обещают организаторы, станет не только площадкой для дискуссий, но и местом принятия конкретных решений.

Перезагрузка отношений между Россией и Молдовой

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что МРЭФ-2018 станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и нашей республикой.

"Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — заявил Додон.

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Молдавский лидер отметил, что будет делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в республику, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно.

"Наша задача на данном этапе — показать потенциал — экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин", — сказал Додон.

Для этого, как подчеркнул президент республики, и запланирован этот экономический форум.

Почему молдавский бизнес ждет МРЭФ-2018?

Глава Ассоциации деловых людей Молдовы Александру Балтаг заявил в интервью Sputnik, что такие мероприятия как молдо-российский экономический форум отечественный бизнес ждет с большим нетерпением и, конечно, приветствует.

"Приоритеты, а также стратегия государства по привлечению инвестиций предполагают и более тесное сотрудничество с российскими инвесторами, которые присутствуют здесь, в Республике Молдова", — сказал Балтаг.

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По его словам, форум важен также с точки зрения продвижения молдавской продукции, которая должна быть лучше представлена на российском рынке.

Что ждет Россия от МРЭФ-2018?

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявлял, что российская сторона хотела бы видеть политическую стабильность в Молдове.

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"Мы хотим услышать от Молдовы четкий мессадж, что российский бизнес здесь "welcome" — его приветствуют, будут защищать его интересы и собственность, а также всячески помогать его развитию. Вот это мы хотим услышать", — сказал Титов.

По его словам, республика "может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с ЕС".

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Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сопредседатель МРЭЧ-2018 Андрей Назаров ранее заявлял, что российский бизнес "заинтересован в выходе на молдавский рынок в силу тех преференций, которые дают ее уникальное географическое и геоэкономическое положение, а также режимы многочисленных Свободных экономических зон".

"При этом мы рассчитываем увидеть проявление этой заинтересованности уже не только на словах, но и в денежном эквиваленте. Сейчас готовится ряд соглашений на сумму более 100 миллионов долларов", — заметил Назаров.

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Член Совета МРО "Деловая Россия", председатель комитета по специальным территориям развития Денис Гудков рассчитывает, что на МРЭФ-2018 будет дружественная обстановка для предпринимателей, учитывая, что Молдова — это мостик между Востоком и Западом.

"Основные надежды мы возлагаем на то, что этот форум поможет по-новому оценить возможности Молдовы и в целом региона для российского бизнеса. Думаю, что вместе нам под силу увидеть (кроме традиционных отраслей) и другие возможности, чтобы российский бизнес активно развивал отношения с молдавским — находил новые проекты", — пояснил Гудков.