Президент Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Россия остается крупнейшим иностранным инвестором и торговым партнером Молдовы, считает президент республики Игорь Додон.

В преддверии молдо-российского экономического форума молдавский лидер представил на своей странице в Facebook показатели, которые, как считает глава республики, нагляднее всего описывают экономические связи нашей страны с зарубежными партнерами. Додон проанализировал официальные данные Национального бюро статистики и Нацбанка Молдовы — в части внешней торговли показатели за период с третьего квартала 2008 года по второй квартал 2018-го, а в части прямых иностранных инвестиций — данные за 2009-2016 годы.

"Россия остается крупнейшим торговым партнером Молдовы, сохраняя первое место как по экспорту из Молдовы, так и по импорту. В то же время торговые отношения Молдовы с Российской Федерацией остаются одними из самых сбалансированных среди крупнейших партнеров", — подчеркнул Додон.

© Sputnik / Виталий Тимкив Шокирующие показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с ЕС

По его словам, "таким образом, с Российской Федерацией, в отличие от других важнейших партнеров, у Молдовы на протяжении долгого времени сохраняется равновесие между экспортом и импортом".

Другой аспект, как отметил Додон, касается прямых иностранных инвестиций, которые лежат в основе экономического роста, создания рабочих мест и появления экспорта.

"Россия по-прежнему является крупнейшим иностранным инвестором в Республике Молдова с объемом инвестиций более 716 миллионов долларов, что вдвое больше, чем следующая по списку страна, которая, фактически, представляет собой оффшорную зону с капиталом неясного происхождения", — отметил молдавский лидер.

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Президент республики считает, что "за последние девять лет правления "Альянса за европейскую интеграцию", который постоянно "атаковал" Россию, эта страна все же осталась самым преданным инвестором и увеличила объем инвестиций в Молдову более чем на 113 миллионов долларов".

"Примерно за этот же период такие страны, как Великобритания, США и Румыния, вывели свои инвестиции в совокупности почти на 160 миллионов долларов", — считает Додон.

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.