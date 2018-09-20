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Международный валютный фонд

МВФ дал рекомендации властям Молдовы: чего ждут от Кишинева

© REUTERS / YURI GRIPAS
Экономика
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Эксперты миссии Международного валютного фонда подвели итоги своего визита в Молдову: какие советы дал ревизор властям республики?

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда под руководством Рубена Атояна завершила в четверг визит в Кишинев. На прощание специалисты провели встречу с премьером Павлом Филипом, в ходе которой обозначили свои рекомендации молдавским властям.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Глава молдавского правительства пообещал приложить все усилия, чтобы найти решения для реализации взятых на себя обязательств.

Зачем приезжал ревизор?

За недельную командировку команда МВФ проверила макроэкономическую ситуацию в Молдове, денежную и налогово-бюджетную политики. Особое внимание специалисты уделили положениям государственного бюджета на 2019 год, а также исполнению бюджета на текущий год. В поле зрения сотрудников Фонда попали и изменения в банковском секторе республики.

По итогам проверок эксперты подготовили список рекомендаций.

"В последующий период власти должны сконцентрировать усилия для укрепления программ в банковском секторе, для обеспечения экономического роста и повышения доходов в бюджет, а также утвердить закон о Национальном комитете по финансовой стабильности", — сообщили в пресс-службе правительства.

Эксперты Фонда на встрече с премьером обсудили также пакет законов, касающийся амнистии капитала, налоговую реформу и поддержку бизнеса.

Оценочный визит МВФ

В пресс-службе молдавского правительства подчеркнули, что с оценочной миссией специалисты МВФ прибудут в Молдову в первой половине 2019 года.

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"Мы договорились поддерживать тесный диалог с властями в предстоящий период в контексте выполнения программы, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования)", — заявил Атоян, которого цитирует пресс-служба представительства МВФ в Молдове.

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Теги:
рекомендации, МВФ, Рубен Атоян, Павел Филип, Молдова
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