МВФ дал рекомендации властям Молдовы: чего ждут от Кишинева

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда под руководством Рубена Атояна завершила в четверг визит в Кишинев. На прощание специалисты провели встречу с премьером Павлом Филипом, в ходе которой обозначили свои рекомендации молдавским властям.

Глава молдавского правительства пообещал приложить все усилия, чтобы найти решения для реализации взятых на себя обязательств.

Зачем приезжал ревизор?

За недельную командировку команда МВФ проверила макроэкономическую ситуацию в Молдове, денежную и налогово-бюджетную политики. Особое внимание специалисты уделили положениям государственного бюджета на 2019 год, а также исполнению бюджета на текущий год. В поле зрения сотрудников Фонда попали и изменения в банковском секторе республики.

По итогам проверок эксперты подготовили список рекомендаций.

"В последующий период власти должны сконцентрировать усилия для укрепления программ в банковском секторе, для обеспечения экономического роста и повышения доходов в бюджет, а также утвердить закон о Национальном комитете по финансовой стабильности", — сообщили в пресс-службе правительства.

Эксперты Фонда на встрече с премьером обсудили также пакет законов, касающийся амнистии капитала, налоговую реформу и поддержку бизнеса.

Оценочный визит МВФ

В пресс-службе молдавского правительства подчеркнули, что с оценочной миссией специалисты МВФ прибудут в Молдову в первой половине 2019 года.

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"Мы договорились поддерживать тесный диалог с властями в предстоящий период в контексте выполнения программы, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования)", — заявил Атоян, которого цитирует пресс-служба представительства МВФ в Молдове.