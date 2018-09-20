Евро и доллар подготовили сюрприз: курс валют в Молдове в пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: как поведут себя доллар и евро?

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 21 сентября. В пятницу и в выходные дни на валютном рынке опять сюрпризы — лей продолжит отступать по отношению ко всем основным игрокам. Так, евро за сутки отыграет у молдавского "льва" шесть банов и установится на отметке в 19,6987 лея.

© Sputnik / Anton Denisow Поведение евро и доллара шокирует: курс валют не перестает удивлять

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Доллар на удивление постоянен и продолжает придерживаться тактики малых шагов. В пятницу "американец" отнимет у нацвалюты еще один бан и будет стоить 16,8293 лея.

В плюсе, хоть и незначительном, будут румынский лей и российский рубль — в пятницу их можно будет купить по 4,2341 и 0,2538 в пересчете на молдавскую валюту. Украинская гривна тоже не упадет и расположится на уровне 0,5991 лея.